¿Cómo va Atención a las Causas? Rosa Icela brindó informe sobre la estrategia en Palacio Nacional

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y como parte del reporte quincenal de seguridad, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación (Segob), informó logros alcanzados en el Eje de Atención a las Causas que forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

En este sentido, la funcionaria federal, detalló que dicha enmienda está enfocada en los municipios con más altos índices delictivos de la República Mexicana, de ahí la importancia de llevar a cabo puntualmente los apoyos.

Rodríguez Velázquez, destacó en su intervención que la administración de la presidenta Sheinbaum trabaja directamente con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con la meta de ofrecerles oportunidades de desarrollo y una vida digna.

Para ello, se han utilizado diversos mecanismos como la visita casa por casa en zonas prioritarias. En este contexto, la titular de la Segob expuso que se han realizado 312 mil 48 visitas en los territorios de paz, donde se identifica a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

¿Jóvenes Transformando México?

Para llegar al objetivo se han instaurado ayudas, una de ellas Jóvenes Transformando México, el cual contempla la construcción, ampliación y rehabilitación de 500 planteles de bachillerato, con el objetivo de generar 200 mil nuevos lugares para estudiantes para este año.

Rosa Icela apuntó que dicho programas también incluye la construcción de 100 nuevos Centros de México Imparable, que ofrecerán actividades deportivas y espacios de convivencia para jóvenes.

En el ámbito cultural, se impulsarán Circuitos Nacionales de Festivales y el programa Jóvenes Unen al Barrio, orientado a fortalecer el tejido social. Asimismo, el programa Boxeando por la Paz contempla que 5 mil boxeadores entrenen a 100 mil jóvenes en todo el país.

Para que todo esto se pueda llegar a buen puerto, la secretaria de Gobernación señaló que existen 61 territorios de paz en 22 entidades, donde se trabaja de manera coordinada con diversas dependencias federales.

Entre las instituciones participantes se encuentran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Educación Pública y el Sistema Nacional DIF. A través de esta coordinación se han realizado 485 Ferias de Paz, en las que se han brindado más de 2 millones de servicios y trámites para la población.

El informe también señala que las 298 Mesas de Paz estatales y regionales han organizado 8 mil 197 Jornadas por la Paz en todo el país, que incluyen actividades comunitarias como tequios, ceremonias cívicas y bodas colectivas.

El 3 de marzo se instalaron 12 Consejos de Paz y Justicia Cívica estatal y municipal en Quintana Roo, acompañados de la firma de convenios de coordinación. En Michoacán, las Ferias de Paz han permitido otorgar más de 242 mil servicios y trámites a la población.

¿Cómo va el Tianguis del Bienestar y Sí al Desarme, Sí a la Paz?

Como parte de la estrategia social, el Tianguis del Bienestar ha llegado a 25 municipios de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, donde se han entregado un millón 954 mil artículos nuevos a más de 292 mil personas.

Además, el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, realizado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia, ha permitido que la población entregue 9 mil 201 armas de fuego de forma anónima a cambio de dinero en efectivo.

En paralelo, niñas y niños han intercambiado 8 mil 697 juguetes bélicos por juguetes educativos. Por último y a modos de resumen, las diversas acciones de la estrategia han permitido brindar 5 millones 544 mil 912 servicios y trámites, en beneficio de más de 3 millones 564 mil personas en todo México.

