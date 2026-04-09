Destaca director del ISSSTE beneficios del servicio universal de salud

Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), hizo un llamado a la población de 85 años de edad y más, para que inicien su registro de credencialización en el Servicio Universal de Salud.

Recordó que esta primera etapa del proceso estará abierta del 13 al 30 de abril y los detalles se pueden consultar en la página gob.mx/bienestar

Al destacar la creación del Servicio Universal de Salud, publicado mediante un decreto por la Presidenta Claudia Sheinbaum, Martí batres expuso que este nuevo sistema -que integra al ISSSTE, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al IMSS-Bienestar-, tiene como objetivo que la población pueda recibir atención de calidad en cualquiera de estos organismos públicos.

Además, dijo que contará con la participación de los servicios médicos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Esto quiere decir que las diversas instituciones como el ISSSTE, el IMSS, el IMSS-Bienestar y los servicios médicos de Pemex se van a articular en un solo sistema de salud que se llama Servicio Universal de Salud”, indicó.

Batres Guadarrama detalló que el nuevo sistema busca ofrecer, a través de la participación de los institutos de salud, asistencia especializada y de cualquier nivel para las personas que presenten alguna urgencia médica o que requieran un tratamiento, independientemente de su derechohabiencia.