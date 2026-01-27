Cómo estará el frío en NL que hasta osos polares ya fueron vistos | VIDEO

El estado de Nuevo León entre otras cosas es conocido por los avistamientos que existen de osos silvestres que bajan a la zona urbana de la entidad para conseguir comida. Dichas apariciones pueden ser de forma solitaria o en grupo, sin embargo, recientemente se vio a una especie extremadamente rara.

Así es, dos trabajadores que laboran en una refresquera, regresaban de su turno tras recorrer las calles del estado cuando fueron testigos de que dentro de la planta se encontraba un oso, pero polar.

El encuentro quedó captado en video y ha generado numerosas reacciones, pues este tipo de especies no es normal verlos en tierras norteñas lo que dejó a más de uno boquiabiertos por tal avistamiento que sería el primero en la historia.

Cabe mencionar que dicha aparición pudo ser derivado al clima intensamente frío que se ha estado viviendo en la denominada Sultana del Norte, donde tan sólo este martes 27 de enero de 2026 el ambiente se mantiene muy frío registrando en el amanecer temperaturas de hasta -2 grados centígrados.

Este sistema frontal provocará un descenso en la temperatura en todo el estado de aquí al fin de semana, registrándose para el día domingo una temperatura de 0 grados como mínima, sin embargo, se especificó que este frente frío aunque traerá mañanas muy frescas, no será tan gélido como el que se vive actualmente.

¿Qué sucedió con el oso polar?

Como se mencionó anteriormente, unos trabajadores pudieron visualizar al espécimen, sin embargo, una vez acercándose, descubrieron que se trataba de un compañero de la planta que utilizaba un traje similar al del animal que habita en el polo norte.

Tras darse cuenta de ello, soltaron la carcajada mientras graba a su compañero, quien se dirigía a su labores cubierto con dicho outfit, el cual causó furor entre los internautas, desatando comentarios a favor y en contra.

"Mejor pasar vergüenza que pasar frío". "México diez pasos adelante de la IA".

"Decía la abuelita… andando caliente que se ría la gente".

"Seguro ansiaba este clima para poder usarlo".

Aunque no hay más datos sobre el material, se sabe que este video fue compartido en redes sociales el 26 enero del presente año desde General Escobedo, Nuevo León, alcanzando hasta el momento poco más de 113 mil ,9 mil visualizaciones.

