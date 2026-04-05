¿Cómo estará el clima este Domingo de Resurrección? Pronostican tormentas y fuertes vientos

Este Domingo de Resurrección, marca el fin de la Semana Santa y del Triduo Pascual para los practicantes de la fe católica en el mundo y en este marco, las condiciones climáticas serán importantes para la mayoría de las personas que buscarán seguir disfrutando de lo que para muchos es su último día de asueto.

En este sentido, la Ciudad de México y parte del Estado de México amanece hoy 5 de abril con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco, aunque hacia la tarde se prevén intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas.

Según refiere el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se estarán presentado lluvias que pueden acumular entre 5 y 25 milímetros y vientos máximos con rachas que van de los 10 hasta 50 km/h.

Aunado a lo anterior, la capital del país y la zona metropolitana no alcanzarán valores extremos en temperaturas, pues se prevé que durante el mediodía las máximas oscilen entre 24 y 27 °C, generando un marcado contraste térmico entre la mañana fresca y la tarde cálida.

El frente frío número 43 y su masa de aire polar avanzan sobre el Golfo de México. Cuartoscuro

¿Frente frío en primavera?

Lo anterior se deriva del frente frío número 43, el cual además provocará heladas, lluvias con descargas eléctricas y granizadas en por lo menos 15 estados de la República Mexicana.

El frente frío número 43 y su masa de aire polar avanzan sobre el Golfo de México, generando un nuevo descenso de temperaturas en el norte, centro y oriente del país.

La interacción del frente con canales de baja presión y la corriente en chorro subtropical incrementará la inestabilidad atmosférica, propiciando lluvias y ráfagas de viento que podrían estar acompañadas de caída de granizo.

Los 15 estados donde habrá lluvias puntuales fuertes son Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México (Cdmx), Coahuila, Durango, Estado de México (Edomex), Hidalgo, Michoacán, Morelos, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Hidalgo, Puebla (norte) y Veracruz (norte). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México (Cdmx), Coahuila, Durango, Estado de México (Edomex), Hidalgo, Michoacán, Morelos, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Colima, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora. Alusivo a los vientos, se presenta un evento de “Norte” con vientos de 40 a 50 km/h y rachas de 60 a 80 km/h: Tamaulipas, Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Campeche, Ciudad de México (Cdmx), Colima, Estado de México (Edomex), Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó también temperaturas altas que van de los 30 a los 45 grados. Cuartoscuro

Altas y máximas temperaturas en el país

Además el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó también temperaturas altas que van de los 30 a los 45 grados en entidades como Guerrero (noroeste), Michoacán (centro) y Sinaloa.

En cuanto a las temperaturas máximas de 35 a 40 °C estas se presentarán en Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Por último donde el termómetro marcará de los 30 a 35 °C será en Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí (este), Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste) y Quintana Roo.

fdm