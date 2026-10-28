Comisión de Vigilancia de ASF advierte sobre ‘oligopolio’ en material electoral

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió sobre posibles sobreprecios en la compra de material electoral y pidió investigar a fondo los contratos otorgados a empresas proveedoras, ante indicios de una posible concentración del mercado.

El diputado Octavio Herrera Borunda, presidente de la comisión, señaló que la participación de un número reducido de compañías en las contrataciones de material electoral podría haber generado distorsiones en los precios y limitado la competencia entre proveedores.

El legislador confirmó que la investigación de la ASF sobre contratos otorgados durante la presidencia de Guadalupe Taddei Zavala al Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en curso.

Está en curso y ya se giraron muchos oficios, no solo a autoridades, sino también a particulares”, informó.

Las indagatorias buscan reunir elementos para determinar si existieron irregularidades en las adquisiciones y si los precios pagados por los organismos electorales se ajustaron a las condiciones del mercado.

“Hay un oligopolio”

Herrera Borunda sostuvo que uno de los principales focos de atención es la concentración de contratos en unas cuantas empresas dedicadas a suministrar material electoral.

Siento que en el material electoral en general, hay un oligopolio; son muy pocas las empresas que participan. Si vemos cómo está en los OPLES, no hay más de cinco empresas que tienen los contratos y eso ha generado una distorsión en el mercado”, declaró.

La afirmación apunta a la necesidad de revisar cómo se asignan los contratos, cuántas compañías compiten en las licitaciones y si las condiciones de compra permiten obtener precios competitivos.

El señalamiento no implica que los posibles sobreprecios estén acreditados. Será necesario que la investigación documental y financiera determine si hubo diferencias injustificadas en los costos, incumplimientos o responsabilidades administrativas.

Investigación de la ASF podría abarcar más de 20 años

El presidente de la Comisión de Vigilancia planteó que el problema podría tener un carácter sistémico y extenderse por más de dos décadas y distintas administraciones.

Por ello, pidió que las revisiones no se limiten a un solo periodo de gestión y que se analicen los antecedentes de las contrataciones para identificar patrones en la adquisición de materiales utilizados en los procesos electorales.

Una investigación de mercado sustentada en pruebas, explicó el legislador, permitiría comparar precios, evaluar la participación de los proveedores y establecer si existieron condiciones que afectaran la competencia.

El objetivo sería contar con elementos verificables para determinar si hubo sobrecostos y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes.

Titular de OIC comparecerá el viernes

De las irregularidades de las que se señala a la expresidenta consejera Taddei Zavala, deberá informar el titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, Víctor Hugo Carvente Contreras, fue citado a comparecer este viernes, 30 de octubre, ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, informó el diputado Herrera Borunda.

La comparecencia, programada para las 09:00 horas ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Borunda informó que el oficio de citación fue firmado el martes y adelantó que el formato de la reunión se definirá este miércoles en la Mesa Directiva.

“Yo hablé con él también y me dijo que sin ningún problema, que él viene y comparece”, aseguró Herrera Borunda.