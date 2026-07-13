Joven murió por intoxicación relacionada con alcohol tras festejos en el Ángel: Bertha Alcalde

Isaías Aparicio Trejo, el joven de 18 años originario del Estado de México que falleció durante los festejos del 1 de julio en la zona del Ángel de la Independencia murió “por intoxicación relacionada con el alcohol”, afirmó la fiscal Bertha Alcalde Luján.

La fiscal general de justicia de la Ciudad de México detalló en conferencia que “fue muerte por asfixia por sofocación, esto por la obstrucción de vías aéreas debido al paso de contenido gástrico y en este caso está confirmado a partir de estudios químicos, que tenemos a partir de la presencia de alcohol en el cuerpo, que está vinculado a una muerte justo por intoxicación relacionada con el alcohol”.

Cabe recordar que tras la muerte de Isaías, su madre expresó que el joven presentaba golpes y rasguños en el cuerpo, y que existían videos donde personas lo abandonaron y lo despojaron de sus pertenencias, por lo que pidió a la Fiscalía investigar el caso a fondo.

Al respecto la fiscal expresó “nuestro deber es agotar todas las diligencias de investigación y en su momento informaremos con toda transparencia sobre los resultados de estas investigaciones”.

Sobre las otras tres personas que fallecieron el pasado 1 de julio, la fiscal Alcalde Luján comentó que “los elementos recabados son coincidentes en que las víctimas quedaron atrapadas en una aglomeración de personas, sufrieron mecanismos de caída y compresión y eso derivó en que desafortunadamente murieran asfixiadas”.

Explicó que llegaron a esta conclusión tras “diversas entrevistas tanto de personas que asistieron a estas celebraciones como de funcionarios que atendieron también la emergencia y se cuenta con videos muy importantes que se están analizando”.