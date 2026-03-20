Comando se hace pasar por cuadrilla de mantenimiento y roba camión con ganado en Veracruz

Un comando que se hizo pasar por una cuadrilla de mantenimiento montó un falso retén sobre la Autopista 150-D Orizaba–Puebla y robó un tractocamión cargado con ganado, en hechos registrados la mañana del viernes a la altura de la congregación Magueyes, en los límites entre Veracruz y Puebla.

De acuerdo con un video captado por la cámara de otra unidad de carga, el asalto ocurrió a las 7:28 horas y se desarrolló en aproximadamente un minuto. En la grabación se observa a cinco hombres portando chalecos reflejantes color naranja y banderolas, con las que aparentaban realizar labores de abanderamiento en el kilómetro 227, tramo Ciudad Mendoza–Acatzingo.

Aprovechando la simulación de trabajos viales, tres de los sujetos interceptaron el tractocamión que transportaba ganado y ordenaron al operador detenerse. Una vez que la unidad quedó inmovilizada, lo obligaron a descender y lo condujeron hacia un camino de terracería, mientras otro integrante del grupo abordó la cabina y huyó con el vehículo.

La difusión del video causó preocupación entre transportistas y automovilistas que circulan por esta vía federal, la cual ya es considerada una de las más peligrosas del país. En menos de 48 horas se han reportado asaltos violentos en el mismo corredor.

Aunque autoridades federales han anunciado refuerzos de seguridad en este tramo estratégico que conecta el centro con el sureste del país, los hechos delictivos continúan registrándose con frecuencia. Transportistas señalan que los grupos criminales operan con planeación, rapidez y conocimiento del terreno, lo que evidencia la persistencia de la inseguridad en la zona.

Cabe mencionar que sigue latente la protesta que en noviembre de 2025 movilizó a choferes en varios estados de la república para exigir, entre otras cosas, más seguridad en carreteras.

¿Cuáles son las penas por robo de ganado en Veracruz?

El robo de ganado en Veracruz está tipificado en el Código Penal estatal como abigeato y se castiga con penas de prisión que pueden ir de 2 a 10 años, dependiendo del valor de lo robado y las circunstancias del delito.

Cuando existe agravante —como el uso de violencia, la participación de más de una persona o la alteración de marcas del ganado— las sanciones pueden incrementarse. Además de la prisión, la ley contempla multas económicas y la reparación del daño a la víctima.

RLO