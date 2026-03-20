Lula propone alianza entre Petrobras y Pemex para explorar en Golfo de México

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, informó que propuso a México una alianza entre Petrobras y Pemex para la exploración de petróleo en el Golfo de México.

De acuerdo con declaraciones realizadas en un acto público, el mandatario brasileño señaló que ya planteó la iniciativa a la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de fortalecer la cooperación energética entre ambos países.

Lula indicó que la empresa estatal brasileña podría aportar su experiencia en exploración y producción en aguas profundas, un segmento en el que Petrobras ha desarrollado capacidades técnicas durante las últimas décadas.

Pemex podría recibir una gran ayuda de Petrobras”, declaró el presidente brasileño, al referirse a la posible colaboración entre ambas compañías.

Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha informado públicamente una postura oficial sobre la propuesta, ni se han dado a conocer detalles sobre posibles acuerdos, alcances técnicos o esquemas de inversión.

Experiencia de Petrobras en aguas profundas

Petrobras es considerada una de las empresas con mayor experiencia en exploración en aguas profundas y ultraprofundas, principalmente en la zona del presal en Brasil.

En contraste, Pemex ha enfrentado limitaciones técnicas y financieras en este segmento, por lo que una eventual colaboración podría representar transferencia de tecnología y conocimiento operativo.

En el mismo acto, Lula también señaló que Petrobras buscará recomprar la refinería de Mataripe, ubicada en el estado de Bahía, que fue vendida en 2021 al fondo soberano Mubadala, durante el gobierno de Jair Bolsonaro.

Vendieron la refinería de Bahía, la recompraremos. Puede que nos lleve un tiempo, pero lo haremos”, declaró.

La refinería es actualmente operada por Acelen, empresa controlada por el fondo de Abu Dabi. Hasta ahora, ni Petrobras ni Acelen han emitido comentarios sobre esta intención.

Sheinbaum habló con Lula

El 9 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada con Lula da Silva, en la que dijo, hablaron sobre distintos proyectos conjuntos.

Platicamos con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva para dar seguimiento a los proyectos conjuntos de desarrollo económico, educación y ciencia. Siempre es un gusto”, publicó Sheinbaum en sus cuentas de redes sociales.



Un día después, la mandataria aseguró que es muy probable que viaje a Brasil nuevamente, durante su conferencia mañanera del 10 de marzo.

RLO