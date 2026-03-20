4

Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.— Durante su participación en la gira presidencial por el sur del país este 20 de marzo, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó la lucha histórica de las mujeres mayas y defendió el papel de los programas sociales como herramienta para combatir la pobreza y la desigualdad.

Al tomar la palabra, la funcionaria federal agradeció la recepción de las autoridades estatales y de las asistentes al evento, al tiempo que subrayó el simbolismo de la visita al corazón del pueblo maya.

“Con el permiso de la Presidenta, saludo con mucho cariño a la gobernadora del estado, a la compañera Mara Lezama. Le agradezco que siempre nos recibe con los brazos abiertos en este hermoso y maravilloso estado (…) muchísimas gracias a ustedes, mujeres de Felipe Carrillo Puerto, por estar aquí”, expresó.

Montiel afirmó que era un honor acompañar a la mandataria federal en la visita realizada a la región para rendir homenaje a la líder feminista yucateca Elvia Carrillo Puerto, a quien calificó como referente de lucha social.

Reproducir Ariadna Montiel destaca lucha de mujeres mayas y avances de programas sociales en gira por Quintana Roo

“Ella caminó aquí en estas selvas para decirnos mujeres que nuestra libertad es sagrada (…) ese legado vive hoy entre ustedes”, señaló.

En su mensaje, la secretaria de Bienestar destacó el papel de las mujeres indígenas en la preservación de la cultura y la identidad regional, al asegurar que han sido ellas quienes han enfrentado los momentos más difíciles en sus comunidades.

“Ustedes son quienes han conservado la cultura, la lengua y la identidad de esta hermosa región del país (…) las que se levantan primero y se acuestan al final, y que lo han hecho de manera silenciosa durante muchos años”, dijo.

Montiel también sostuvo que durante años el trabajo femenino fue invisibilizado por un sistema político caracterizado —según sus palabras— por la corrupción y los privilegios.

“Nuestro trabajo como mujeres fue ignorado porque teníamos un régimen de corrupción y privilegios que además era clasista, racista y machista (…) sólo les interesaban los privilegios para unos cuantos a costa de la pobreza del pueblo de México”, afirmó.

La funcionaria recordó que el cambio político iniciado en 2018 permitió la implementación de los programas sociales que, aseguró, han contribuido a reducir la desigualdad.

“En 2018 esa historia cambió por decisión del pueblo de México. Llevamos a la Presidencia al licenciado Andrés Manuel López Obrador y con él llegaron los programas de Bienestar que hacen justicia”, señaló.

Asimismo, destacó la llegada de la primera mujer a la Presidencia en dos siglos de vida independiente del país, en referencia a Claudia Sheinbaum Pardo.

“La transformación ha sido tan grande y tan profunda que nos trajo (…) a la primera mujer Presidenta en los últimos 200 años (…) nuestra Presidenta ha demostrado que no llegó sola, que llegamos todas con ella”, sostuvo.

En ese contexto, explicó los alcances de la pensión Mujeres Bienestar, dirigida a personas mayores de 60 años.

“Al cumplir la edad recibirán esta pensión de tres mil 100 pesos bimestrales y cuando cumplan 65 años estarán recibiendo seis mil 400 pesos de la pensión de adultos mayores”, detalló.

Montiel indicó que en Quintana Roo cerca de 30 mil mujeres ya reciben este apoyo, que forma parte de una estrategia nacional que alcanza a alrededor de tres millones de beneficiarias.

Finalmente, reiteró que el gobierno federal continuará impulsando políticas sociales bajo el principio de priorizar a los sectores más vulnerables.

“Vamos a seguir trabajando por cumplir el ideal de nuestro proyecto de nación: por el bien de todos, primero los pobres y primero las mujeres”, concluyó.