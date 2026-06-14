Comando atenta contra domicilio en Aguascalientes; no se reportan lesionados

Sujetos armados atacaron un domicilio la noche del sábado en Aguascalientes. Los hechos ocurrieron en la calle Candelario Ramos, esquina con María Guadalupe Ruiz de Chávez Pinales, en el fraccionamiento Cumbres.

De acuerdo con testigos, seis sujetos llegaron a la calle en una camioneta Mazda color blanco. Los individuos se detuvieron frente al domicilio y realizaron disparos de arma de fuego para después darse a la fuga.

Al lugar llegaron policías municipales y estatales, quienes descartaron que hubiera personas lesionadas.

En el sitio se localizaron dos casquillos percutidos y un cartucho calibre 9 milímetros. Personal de Servicios Periciales también se hizo presente en el lugar para levantar los indicios correspondientes.