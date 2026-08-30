“No más mujeres asesinadas”; la joven Melanie Michelle fue hallada muerta junto a su exnovio

Familiares y amigos de la joven Melanie Michelle Méndez Morales, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Veracruzana encabezaron una marcha para exigir que se esclarezca su crimen a balazos, ocurrido a principios de este mes de agosto. Exigieron que las autoridades mantengan un proceso transparente, sin versiones contradictorias ni vacíos informativos.

La joven, junto con su exnovio, el también estudiante Luis Fernando Hernández Ibáñez, desaparecieron la noche del viernes 4 de agosto. El sábado 5 al mediodía sus cuerpos fueron localizados sin vida en el interior de una camioneta X-Trail roja, propiedad del padre del joven. Ambos presentaban heridas de proyectil de arma de fuego y en el interior la policía localizó una pistola calibre .38 milímetros.

La versión que no ha sido confirmada por las autoridades indica que Luis Fernando pudo haber disparado en contra de Melanie y luego él mismo se disparó; sin embargo, persisten dudas que no han sido aclaradas por las autoridades, lo que ha derivado en especulaciones.

Durante la marcha, Ivette Castillo y Fabián Morales, tíos de Melanie, insistieron en que la movilización busca honrar la memoria de la joven y visibilizar un problema social que se repite: “No más mujeres asesinadas, no más delincuencia, no más problemas psicológicos, no más inseguridad”, expresó Castillo. Ambos señalaron que han recibido información por parte de la Fiscalía, aunque el proceso ha sido confuso desde el inicio. “Estamos presentes y observando que todo se haga con claridad y respeto”, dijo Morales.

A la marcha se sumaron amigos, familiares y estudiantes de la Facultad de Psicología. Ximena López Rodríguez, compañera de Melanie, lamentó la pérdida y pidió justicia. Reconoció que dentro de la comunidad estudiantil existen casos de violencia y que el consejo estudiantil trabaja en jornadas y grupos de apoyo para atender estas situaciones en coordinación con la administración. “Estamos colaborando para tratar de hacer de la facultad un hogar”, afirmó.

La familia agradeció la atención brindada a la madre de Melanie, pero reiteró que la exigencia central permanece: esclarecer el caso, transparentar la investigación y garantizar justicia para la joven.