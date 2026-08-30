En regreso a clases, aguas con las multas por estacionarse en doble fila

El regreso a clases está a la vuelta de la esquina y con él vuelve una escena habitual en las inmediaciones de las escuelas: filas de automóviles, calles saturadas y madres y padres de familia intentando llegar a tiempo para dejar a sus hijos en la entrada.

En medio de las prisas, una maniobra que parece inofensiva puede terminar afectando el bolsillo.

Estacionarse en doble fila, aunque sea por unos minutos, constituye una infracción y puede generar una multa. En la Ciudad de México, la sanción señalada para esta conducta va de mil 173 a 2 mil 346 pesos, de acuerdo con los montos proporcionados para las infracciones contempladas en el Reglamento de Tránsito.

La situación puede complicarse todavía más si el vehículo queda sobre una banqueta, un cruce peatonal o bloquea algún acceso.

Por eso, durante el inicio del ciclo escolar, la recomendación es evitar convertir la llegada a la escuela en una carrera contra el reloj que termine en una infracción.

¿Cuánto cuesta estacionarse en doble fila en CDMX?

En la capital, las sanciones se establecen con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Para quienes se estacionen en doble fila, la multa considerada es de:

$1,173 a $2,346 pesos.

Pero esta no es la única conducta que puede ser sancionada alrededor de los planteles educativos.

Los automovilistas también deben evitar detener o dejar el vehículo en espacios destinados al tránsito peatonal.

Estas son algunas de las sanciones señaladas:

Estacionarse en doble fila la multa es de $1,173 a $2,346

Estacionarse sobre banqueta o cruce peatonal es $2,346 a $3,519

Detenerse invadiendo un cruce peatonal la sanción es de $2,346 a $3,519

No ceder el paso a peatones se hace acreedor a $1,173 a $2,346 de multa

Exceder el límite de velocidad es de $1,173 a $2,346

Pasarse el semáforo en rojo la multa es de $1,173 a $2,346

Dar vuelta en U donde está prohibido $2,346 a $3,519

No respetar indicaciones de agentes de tránsito la sanción es de $1,173 a $2,346

En otras palabras, la idea de detenerse “sólo un momento” para que un estudiante baje del automóvil no elimina la responsabilidad de respetar las disposiciones viales.

¿Qué pasa en el Estado de México?

La situación también merece atención para quienes llevan a sus hijos a escuelas ubicadas en el Estado de México, donde las sanciones por estacionarse en lugares prohibidos, hacerlo en doble fila o bloquear rampas y accesos para personas con discapacidad pueden variar dependiendo de los antecedentes de infracciones.

Los montos proporcionados son los siguientes:

$1,876.96: cuando el conductor no tiene adeudos previos o infracciones registradas.

$2,111.58: cuando existen entre dos y tres infracciones sin pagar.

$2,346.20: cuando se trata de infracciones reincidentes y el conductor acumula cuatro o más sanciones sin pagar.

Así, una parada aparentemente rápida frente al plantel puede terminar generando una deuda considerable, particularmente cuando existen multas anteriores pendientes.

Otras multas que pueden aparecer en el regreso a clases

El tráfico que se genera durante la entrada y salida de las escuelas también puede provocar que algunos conductores cometan otras infracciones.

En el Estado de México, entre las sanciones señaladas se encuentran:

Conducir sin licencia o tarjeta de circulación: de $1,876.96 a $2,346.20.

No contar con holograma de verificación vigente: de $1,876.96 a $2,346.20.

Circular sin ambas placas: de $1,876.96 a $2,346.20.

Utilizar el celular mientras se conduce: de $1,876.96 a $2,346.20.

Invadir un carril confinado del Mexibús o una ciclovía: de $1,876.96 a $2,346.20.

Pasarse el semáforo en rojo o ámbar: de $351.93 a $558.55.

No utilizar el cinturón de seguridad: de $351.93 a $558.55.

Obstaculizar el paso a peatones: de $351.93 a $558.55.

No ceder el paso a adultos mayores, personas con discapacidad o escolares: de $938.48 a $1,173.10.

La prisa puede salir cara

El primer día de clases suele estar acompañado de carreras contra el reloj. El despertador que no sonó, el desayuno que tomó más tiempo de lo previsto o el tránsito pueden hacer que muchas familias lleguen con el tiempo contado.

Pero precisamente en esos momentos aumenta el riesgo de tomar decisiones que comprometen la seguridad vial.

Dejar el automóvil en doble fila puede obstruir la circulación y obligar a otros conductores a realizar maniobras repentinas. Estacionarse sobre una banqueta obliga a los peatones a bajar al arroyo vehicular y bloquear un cruce puede poner en riesgo a quienes intentan atravesar la calle.

En las inmediaciones de las escuelas, además, se concentra una población especialmente vulnerable: niñas, niños y adolescentes que cruzan las calles durante los horarios de entrada y salida.

Por ello, la mejor estrategia para evitar una multa —y, sobre todo, un accidente— es salir con anticipación, respetar las zonas destinadas para estacionamiento y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito.

Antes de salir de casa, toma en cuenta esto

Para este regreso a clases, algunos minutos de planeación pueden evitar una sanción:

Sal con tiempo. El tráfico alrededor de los planteles suele aumentar durante los primeros días.

No estaciones en doble fila. Aunque sólo pretendas esperar unos minutos, puedes generar una obstrucción y recibir una multa.

Respeta las banquetas y cruces peatonales. Son espacios destinados al tránsito seguro de las personas.

No bloquees rampas ni accesos. Además de la sanción, puedes afectar directamente a personas con discapacidad.

Evita utilizar el teléfono mientras conduces. La distracción puede terminar en una infracción o, peor aún, en un accidente.

Respeta los límites de velocidad y los semáforos. Cerca de las escuelas, unos segundos de prisa pueden tener consecuencias mucho mayores que llegar unos minutos tarde.