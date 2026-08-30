En CDMX, Morelos, Jalisco, colectivos claman justicia por desaparecidos

Este 30 de agosto, México volvió a mirar hacia una de las heridas más dolorosas de la crisis de desapariciones: las familias que siguen esperando el regreso de sus seres queridos.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, colectivos de búsqueda se movilizaron este domingo en distintos puntos del país para exigir justicia, verdad y acciones concretas que permitan localizar a quienes permanecen desaparecidos.

Desde las primeras horas del día, familiares se congregaron en plazas, monumentos y calles de diferentes ciudades. La jornada tuvo un elemento común: recordar a quienes ya no están en casa y mantener vigente la exigencia dirigida a los gobiernos de los tres niveles para que continúen las labores de búsqueda.

La conmemoración busca visibilizar las desapariciones forzadas como una grave violación de los derechos humanos y reivindicar los derechos de las víctimas y de sus familias a conocer la verdad, acceder a la justicia y obtener reparación.

Una manifestación de voces y luces en Ciudad de México

En la capital del país, integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) se reunieron durante la mañana en el Ángel de la Independencia para realizar la Manifestación sonora de voces y luces.

La actividad convirtió uno de los puntos más emblemáticos de Paseo de la Reforma en un espacio de memoria y protesta.

Familiares y representantes de colectivos insistieron en que la búsqueda no puede detenerse y llamaron a las autoridades a mantener los esfuerzos para encontrar a las personas desaparecidas.

Durante la jornada también pidieron que no se minimice el trabajo que realizan las familias, muchas veces en medio de condiciones adversas y con recursos limitados.

El reclamo incluyó la necesidad de garantizar la protección de quienes participan en las búsquedas y de fortalecer las acciones institucionales destinadas a localizar a las víctimas.

Para los colectivos, recordar a una persona desaparecida también significa mantener viva su presencia mientras continúa la búsqueda.

Guadalajara marcha por los desaparecidos

En Guadalajara, Jalisco, familiares, colectivos y ciudadanos se concentraron en la Glorieta Niños Héroes, espacio que con el paso del tiempo se ha convertido en un sitio emblemático para las familias que buscan a sus seres queridos y que es conocido como la Glorieta de los Desaparecidos.

Desde ese punto, los participantes marcharon para conmemorar la fecha y exigir que las investigaciones no queden detenidas.

Las fotografías de familiares ausentes, los nombres y los mensajes de búsqueda volvieron a ocupar un lugar central durante la movilización.

El acto recordó que detrás de cada expediente existe una familia que continúa esperando respuestas.

Colectivos marchan en Morelos

En Morelos, colectivos de familiares de personas desaparecidas también convocaron a una movilización.

La marcha partió de la Iglesia del Calvario y avanzó hacia el Zócalo de Cuernavaca, donde los participantes llevaron sus exigencias para hacer visible la situación que enfrentan las familias.

La jornada sirvió para reclamar avances en las investigaciones y una mayor coordinación de las instituciones responsables de la búsqueda.

Los familiares también mantienen como una de sus principales demandas que las autoridades consideren las desapariciones como una prioridad y que las acciones de búsqueda se realicen con rapidez y perspectiva de derechos humanos.

En Reynosa recuerdan a quienes siguen ausentes

En Reynosa, Tamaulipas, integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos realizaron una marcha pacífica con motivo de la fecha internacional.

La movilización tuvo como propósito recordar a las personas que continúan ausentes y mantener visible la exigencia de sus familiares.

Las actividades de este domingo se sumaron a las realizadas en otras ciudades del país, donde los colectivos utilizaron las calles para convertir la memoria en una demanda pública.