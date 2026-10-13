Colapso de puente fue un 'error operativo' de constructora del Metro: Samuel García
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que la constructora se hará cargo de reparar los daños
Tras el derrumbe de un puente peatonal en avenida Constitución, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que este accidente fue debido a un "error operativo" por parte de Mota-Engil, la empresa que lleva a cabo la construcción de la Línea 4 del Metro en Monterrey.
Informó que la empresa se hará cargo de la reparación de los daños a las personas afectadas y aseguró que su gobierno se encargará de supervisar que cumpla con ello.
"Hoy una maquinaria operada por el consorcio Mota-Engil cometió un error operativo que provocó el colapso del puente peatonal municipal y dañó un vehículo que transitaba por la vialidad.
"Mota-Engil ha asumido la responsabilidad total de este hecho y se hará cargo íntegramente de la reparación y de todas las maniobras correspondientes del puente municipal y a las personas afectadas. Como Gobierno del Estado estaremos vigilando que la empresa cumpla con esta obligación con las máximas medidas de seguridad", escribió Samuel García en redes sociales.
A su vez, aseguró que este accidente "no afecta en lo absoluto la construcción ni los tiempos de entrega de las nuevas líneas del Metro".
De acuerdo a ABC Noticias, fue alrededor de las 14:00 horas cuando se registró el colapso de un puente peatonal sobre la avenida Constitución, en Monterrey, justo en las inmediaciones de la construcción de la Línea 4 del Metro, esto a la altura de la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el tramo comprendido entre las avenidas Félix U. Gómez y Profesor G. Torres.
De acuerdo con los reportes iniciales, fue una retroexcavadora de la empresa Moto-Engil la que provocó el desplome de este puente peatonal sobre un automóvil Volkswagen Virtus, con placas RLW-710-C que circulaba por la zona.
A su vez, un segundo automóvil también resultó con afectaciones, sin que se reportaran personas lesionadas.