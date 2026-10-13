Colapso de puente fue un 'error operativo' de constructora del Metro: Samuel García

Tras el derrumbe de un puente peatonal en avenida Constitución, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que este accidente fue debido a un "error operativo" por parte de Mota-Engil, la empresa que lleva a cabo la construcción de la Línea 4 del Metro en Monterrey.

Informó que la empresa se hará cargo de la reparación de los daños a las personas afectadas y aseguró que su gobierno se encargará de supervisar que cumpla con ello.

"Hoy una maquinaria operada por el consorcio Mota-Engil cometió un error operativo que provocó el colapso del puente peatonal municipal y dañó un vehículo que transitaba por la vialidad.

"Mota-Engil ha asumido la responsabilidad total de este hecho y se hará cargo íntegramente de la reparación y de todas las maniobras correspondientes del puente municipal y a las personas afectadas. Como Gobierno del Estado estaremos vigilando que la empresa cumpla con esta obligación con las máximas medidas de seguridad", escribió Samuel García en redes sociales.

A su vez, aseguró que este accidente "no afecta en lo absoluto la construcción ni los tiempos de entrega de las nuevas líneas del Metro".

De acuerdo a ABC Noticias, fue alrededor de las 14:00 horas cuando se registró el colapso de un puente peatonal sobre la avenida Constitución, en Monterrey, justo en las inmediaciones de la construcción de la Línea 4 del Metro, esto a la altura de la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el tramo comprendido entre las avenidas Félix U. Gómez y Profesor G. Torres.

De acuerdo con los reportes iniciales, fue una retroexcavadora de la empresa Moto-Engil la que provocó el desplome de este puente peatonal sobre un automóvil Volkswagen Virtus, con placas RLW-710-C que circulaba por la zona.

A su vez, un segundo automóvil también resultó con afectaciones, sin que se reportaran personas lesionadas.