NETI cumple 10 años optimizando la gestión de datos para la competitividad y reducir costos de TI

NETI , empresa mexicana especializada en gestión de datos y DevOps, celebra diez años acompañando a organizaciones de sectores regulados en la adopción de tecnologías que aceleran el desarrollo y las pruebas de software, habilitan datos seguros y permiten una disponibilidad inmediata, evitando que la gestión de datos se convierta en un freno para la innovación.

Durante esta década, la empresa ha trabajado con múltiples organizaciones de banca, retail y seguros para acelerar la innovación y la creación de nuevas aplicaciones. Las soluciones implementadas por NETI han contribuido a reducir tiempos de entrega, incrementar la productividad de los equipos de desarrollo, eliminar cuellos de botella en la gestión de datos y proteger información privada y sensible para apoyar el cumplimiento técnico de la LFPDPPP .

Resultados para sus clientes

Uno de los principales logros de NETI ha sido hacer más ágiles los procesos de TI de sus clientes. La disponibilidad de datos bajo demanda ha permitido acelerar nuevos desarrollos, migraciones de aplicaciones, adopción de nube e iniciativas de inteligencia de negocios, al tiempo que se optimizan requerimientos de infraestructura y se protege la información sensible.

Esta especialización ha llevado a NETI a recibir en múltiples ocasiones reconocimientos de Perforce por su contribución al mercado mexicano y a consolidarse como partner #1 de Perforce Delphix en México.

"En estos 10 años, nuestra mayor satisfacción ha sido la retroalimentación de nuestros clientes. Cuando nos comparten que hoy entregan datos de calidad en menos de la mitad del tiempo, que han logrado ahorros de hasta 10X en almacenamiento gracias a Delphix o que reconocen la calidad del servicio de NETI, recibimos la mejor recompensa a nuestro esfuerzo. Los beneficios que obtienen nuestros clientes son, para nosotros, tan importantes como si los recibiéramos nosotros mismos", señaló Diana Ibáñez, CEO de NETI.

Compromiso social y ambiental

El crecimiento de NETI también ha estado acompañado por iniciativas de impacto social y ambiental. La empresa ha colaborado con The C-Class y The Green Board en acciones de economía circular, educación ambiental y reforestación; con Unity International y Fundación Integrarte en iniciativas de integración e inclusión; y con Desarrollo y Recuperación de Valores en programas de educación y concientización. También ha apoyado a REDIGE en su trabajo con mujeres buscadoras y víctimas de violencia.

Próxima etapa: IA y DevOps

Ante la adopción acelerada de la inteligencia artificial, NETI continuará enfocándose en automatizar y optimizar procesos de TI, incorporar capacidades de IA e integrar soluciones para habilitar DevOps de punta a punta. La gestión adecuada de los datos sensibles seguirá presente en estas implementaciones, junto con el foco en la satisfacción del cliente y la obtención de resultados tangibles.