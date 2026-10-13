Camión de pasajeros atropella y mata a estudiante de secundaria

Las autoridades buscan al conductor de un camión de pasajeros que huyó luego de atropellar y causar la muerte de un adolescente en el municipio de Apodaca, en Nuevo León.

El accidente se reportó ayer, lunes 12 de octubre, alrededor de las 20:00 horas, en el cruce de la avenida Portal del Valle y la calle Portal de Valencia, en la colonia Portal del Valle.

La víctima fue identificada como Carlos, de 14 años, quien cursaba el tercer grado de secundaria.

Según testigos, el responsable del atropello sería el operador de un camión de la Ruta 527, quien aparentemente se desplazaba a exceso de velocidad por el lugar.

De acuerdo con reportes, el adolescente fue atropellado cuando se dirigía a jugar futbol ubicadas en la plaza del sector.

Hallan camión que atropelló a estudiante

Medios locales destacan que elementos de la policía municipal localizaron el camión urbano que atropelló y mató a un estudiante de secundaria la noche del lunes.

Al parecer, el vehículo responsable del accidente fue localizado en el sitio donde se concentran los camiones de la ruta urbana.

También se dio a conocer que ya fue identificado el conductor de la unidad, mismo que sería presentado ante las autoridades en las próximas horas.

Transporte escolar atropella a niño de 2 años

En días pasados, un niño de tan sólo dos años de edad permanece en estado crítico luego de ser atropellado por un transporte escolar en la colonia Magdalenas, en Juárez, Nuevo León.

Los hechos se registraron el pasado 2 de octubre, mientras el menor de edad estaba a cargo de un familiar que lo habría descuidado por unos segundos.

El niño salió del domicilio, llegó a la calle y fue arrollado por el vehículo que era conducido por una mujer.

El niño se encuentra en coma

Gracias a una denuncia ciudadana fue posible conocer que Emanuel, pequeño atropellado, está vivo, pero en estado de coma.

La usuaria de Facebook, Joselin GR, informó en una publicación que el niño tiene lesiones de consideración y que se necesitan donadores de sangre: “El niño se encontraba tranquilo, jugando en la banqueta de su vivienda, cuando fue atropellado. Actualmente, se encuentra en coma y está intubado, ya que, a consecuencia del acontecimiento, sus pulmones fallaron y están llenos de sangre. Además, tiene la cadera destrozada y, debido a la gravedad de su estado, necesita 10 bolsas de sangre”.

Fue un descuido fatal

En redes sociales se menciona que el pequeño de 2 años de edad estaba al cuidado de un familiar, quien en un descuido, al salir por la hermana del menor, que precisamente llegó en el transporte escolar, perdió de vista al niño quien salió a la calle sin que nadie se diera cuenta.

Tras salir de la vivienda, el menor fue atropellado en el cruce de Cristanemo y avenida Magdalenas.