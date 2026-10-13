Se forma la tormenta tropical "Trudy" en el Pacífico mexicano

El Servicio Meteorológico Nacional, perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que esta tarde se formó la tormenta tropical “Trudy” a partir de la depresión tropical Veintiuno-E en el océano Pacifico.

Su centro se localizó a 560 kilómetros (km) al sur de Puerto Ángel, Oaxaca y a 790 km al sur-sureste de Acapulco, Guerrero.

Presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 13 km/h. Se prevé que su circulación refuerce la probabilidad de lluvias en el sur y sureste de México.

De acuerdo al pronóstico de la Conagua, se espera que “Trudy” se fortalezca a huracán en los próximos días e impacte la costa mexicana.

Por su parte, “Simón” continúa como huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas de Jalisco y Sinaloa.

Su centro se localizó a 90 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 350 km al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa.

Presenta vientos máximos sostenidos de 150 km/h, rachas de 185 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 4 km/h.

El SMN en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, mantiene la zona de vigilancia por los efectos de vientos del huracán en las Islas Marías, Nayarit y continúa la zona de vigilancia por efectos de viento del huracán desde Escuinapa hasta Bahía Tempehuaya, localidades de Sinaloa, y la zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Cabo Corrientes, Jalisco hasta Escuinapa, Sinaloa.

Por lo anterior, el SMN de la Conagua mantendrá en estrecha vigilancia cualquier cambio que presente en su intensidad y trayectoria.

Las precipitaciones generadas por el sistema podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos de Conagua y seguir las recomendaciones de Protección Civil.