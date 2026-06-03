Cofepris emite alerta por medicamento, tequila y whisky falsos; ¿cómo identificarlos?

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió nuevas alertas sanitarias, las cuales dio a conocer por medio de redes sociales, en las cuales señala la detección de un medicamento y bebidas alcohólicas falsificadas.

En el caso del fármaco, la dependencia, a través de su Sistema de Alertamiento Sanitario, informó sobre la falsificación de Vectibix® 100 mg/5 mL (Panitumumab), medicamento empleado en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer.

La presentación afectada corresponde a frasco ámpula y, de acuerdo con la comisión, el uso de versiones apócrifas podría comprometer la salud de los pacientes al no garantizarse su calidad, seguridad ni eficacia.

Dos reconocidas bebidas alcohólicas en la mira

Sobre la comercialización de botellas falsificadas, la Cofepris reveló que se trata del Don Julio 70 Tequila Añejo Cristalino en presentación de 700 mililitros y Buchanan’s Deluxe Blended Scotch Whisky Aged 12 Years en presentación de 750 mililitros.

En este sentido, la dependencia explicó que estos productos representan un riesgo sanitario debido a que se desconocen las materias primas utilizadas en su elaboración, así como las condiciones en las que fueron envasados, almacenados y distribuidos.

“Se desconocen las materias primas empleadas, así como las condiciones de elaboración en las que fueron envasados, almacenados y distribuidos, por lo que no se garantiza su calidad y seguridad”, señaló la autoridad sanitaria.

¿Cómo identificar los productos falsificados?

En el caso del tequila Don Julio 70, la botella irregular detectada carece de número de lote y presenta el cintillo de seguridad adherido al tapón con pegamento, una característica que podría indicar manipulación o alteración del producto.

Respecto al whisky Buchanan’s Deluxe, se detalló que la etiqueta identificada no corresponde a la versión comercializada en México. Asimismo, precisó que el lote L5089CE00100054481, aunque reconocido por la marca, fue destinado a otro país y no al mercado nacional.

La alerta fue emitida el pasado 2 de junio luego de acciones de vigilancia sanitaria y tras la comparecencia de Diageo México, empresa titular de ambas marcas, que detectó la presencia de productos falsificados en puntos de venta.

¿Qué hacer ante una bebida falsa?

La autoridad exhortó a la población a revisar cuidadosamente las bebidas alcohólicas antes de adquirirlas. Entre las recomendaciones destacan verificar que la botella se encuentre en buen estado, sin golpes, ralladuras o señales de manipulación.

También recomendó comprobar que las etiquetas tengan buena calidad de impresión, sin errores ortográficos ni desprendimientos, además de verificar la presencia del marbete y código QR del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los sellos y precintos de seguridad deben permanecer intactos y libres de exceso de pegamento, mientras que las tapas no deben presentar movimiento anormal ni fugas.

Asimismo, las etiquetas deben incluir información básica como nombre del producto, país de origen, porcentaje de alcohol, número de lote, datos del fabricante o importador y las leyendas precautorias establecidas por la Ley General de Salud.