Cobro de piso se combate a ciegas en México

A 10 meses de que la persecución de la extorsión se volvió obligatoria de oficio en México, al menos 11 estados del país operan con una realidad paralela en la que el cobro de piso simplemente no existe en las cifras oficiales.

Y es que apenas esta semana, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 7 mil 620 víctimas de extorsión entre enero y agosto, divididas en dos modalidades: presencial, cuando alguien cobra en persona —la definición más cercana al cobro de piso—, y por otros medios.

En este periodo, Nuevo León, por ejemplo, tuvo 905 víctimas de este delito, la tercera cifra más alta del país; sin embargo, ninguna de esas personas fueron extorsionadas cara a cara, según el registro.

Reproducir Extorsión "gota a gota": Se aprovechan de personas que no pueden acceder a un crédito bancario para extorsionarlos y quitarles dinero.

Lo mismo sucedió con Guerrero (141), Quintana Roo (112), San Luis Potosí (112), Colima (102), Baja California (79), Hidalgo (59), Tamaulipas (41), Oaxaca (39), Durango (22) y Yucatán (5), donde ninguno reportó una víctima de cobro de piso.

Estos números contrastan, por mencionar un estado, en Oaxaca, donde el pasado 18 de septiembre, un comando disparó contra la fachada de la vivienda de Elvis Guerra, diseñadora y poeta muxe de Juchitán, autora del bordado de vestido que utilizó la presidenta Claudia Sheinbaum en el Grito de Independencia, luego de que se negara a pagar una extorsión.

He sido objeto de amenazas, de extorsiones”, denunció Guerra en un video difundido en redes sociales, en el que pidió ayuda directa a la Presidenta.

Sheinbaum respondió que mantenía comunicación con la diseñadora y que el caso “se está tratando desde el primer momento”, y la recibió el 23 de septiembre en Palacio Nacional junto con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

La Fiscalía de Oaxaca estableció la extorsión como línea principal de investigación, mientras que el gobernador Salomón Jara Cruz garantizó que el caso no quedará impune.

Diferencias entre extorsión presencial y de otros modos

Un caso diferente se registra en Michoacán, donde productores de limón y aguacate han denunciado el constante asedio criminal documentado por Excélsior.

En esta entidad, se reportaron 277 víctimas presenciales de 290, es decir, 95.5%, que es el porcentaje más alto en el país.

En Morelos, la Operación Enjambre logró dar con la captura el presidente de Atlatlahucan, agustín “N”, y el expresidente de Yecapixtla, Irving “N”, cayeron dentro de una misma investigación por corrupción, extorsión y vínculos criminales. Especial

Pero no es el único, hay al menos otros dos estados donde la extorsión presencial acumula múltiples víctimas: Sinaloa, con 104 de sus 122 casos clasificados como presenciales (85.2%), y Sonora, con 24 de 34 (70.6%).

Guanajuato, en el otro extremo, registró 897 víctimas, el cuarto lugar nacional, y clasificó apenas 40 como presenciales, 4.5%. Los 857 casos restantes quedaron en “otros medios”.

¿Qué dice la ley sobre la extorsión?

El 29 de noviembre de 2025, la presidenta Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, aprobada por el Senado el 19 de octubre y por la Cámara de Diputados el 25 de noviembre de ese año. Este domingo, la ley cumple casi 10 meses de vigencia.

La reforma tiene tres ejes: un tipo penal único que homologó el delito en las 32 entidades; la persecución de oficio, que en su artículo 6 obliga al Estado a investigar en cuanto ocurre la extorsión, sin depender de que la víctima denuncie; y una competencia dual, en la que la FGR investiga los casos ligados a delincuencia organizada, mientras el resto, que terminan siendo la mayoría, queda en manos de las fiscalías estatales, que son las que envían sus reportes al SESNSP.

Reproducir El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó de la captura de Diego ‘N’, alcalde morenista de Tequila, Jalisco, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Según cifras oficiales, al 30 de junio de 2026 se habían recibido 244 mil 598 llamadas de denuncia por extorsión al número 089, y 16 mil 835 al 088; 11.6% correspondió a extorsiones consumadas.

El SESNSP reportó una baja de 6.1% en el promedio diario de extorsiones en el primer semestre de 2026 respecto a 2025.

Separación

La diferencia entre extorsión presencial y por otros medios, que hoy exhibe estas contradicciones, es, en sí misma, reciente.

Proviene del Registro Nacional de Incidencia Delictiva (RNID), una metodología acordada en el Consejo Nacional de Seguridad Pública en diciembre de 2024 y que el SESNSP comenzó a aplicar apenas en febrero de este año.

Foto: Especial

Es la primera vez que el sistema desagrega el delito de extorsión por modalidad, con el objetivo declarado de “identificar patrones territoriales reales” y “mejorar la medición de tendencias”.

La postura del gobierno federal, sin embargo, es de resultados positivos. El pasado 8 de septiembre, García Harfuch presentó ante Sheinbaum el balance de agosto, el mismo corte citado aquí, y reportó que la extorsión acumula dos informes consecutivos con tendencia a la baja, con una caída de 2.8% en el más reciente.

El vacío

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026 (Envipe) del Inegi, publicada el 10 de septiembre pasado, de los 33.8 millones de delitos que se estima ocurrieron en México durante 2025, solo se denunció 9.0%, y apenas en 6.6% se inició una carpeta de investigación.

De los delitos que no se denunciaron, 60.8% se quedó así por causas atribuibles a la autoridad, no a la víctima: la principal fue considerar que denunciar era una pérdida de tiempo (34.4% de las mujeres, 37.2% de los hombres), seguida de la desconfianza en la autoridad.

Entre quienes sí denunciaron y no obtuvieron carpeta, 30% se topó con actitud hostil o desinterés del funcionario que los atendió.

Cobro de piso a aguacate y limón dejaba 18 mil millones de pesos anuales a responsables del asesinato de Carlos Manzo. Especial

De los 33.8 millones de delitos ocurridos en el país, sólo 1.1% terminó en algo, como bienes recuperados, un detenido puesto ante juez, reparación del daño o perdón otorgado. El resto se disolvió en trámite o en nada.

El costo total de la extorsión en México se calculó en 267 mil 300 millones de pesos, 1.06% del PIB nacional; en promedio, cada persona afectada perdió 6

mil 130 pesos.

Michoacán registró el costo promedio más alto del país por víctima, 8 mil 416 pesos; la Ciudad de México, con 7 mil 694, tuvo el segundo lugar y el mayor incremento respecto a 2024: 27.9%.

Entre las razones para no denunciar, algunas personas dijeron directamente que temían que la propia autoridad las extorsionara.

Criminales azotan comercios, transportistas y hasta niños

Industriales, transportistas, comerciantes establecidos y semifijos, y ahora hasta menores de edad se han convertido en víctimas de extorsión en el Estado de México, entidad que ocupa el segundo lugar nacional en este delito.

Aunque se han detectado células de la Familia Michoacana y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operando en la entidad, también actúan sindicatos como el 21 de Octubre y personas que se hacen pasar por integrantes de estos grupos para amedrentar y cobrar.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad estatal, este año se han registrado 14 mil 864 denuncias por extorsión telefónica, fraude telefónico, llamadas maliciosas, extorsión electrónica, amenaza y cobro de derecho de piso, entre otras modalidades.

En la entidad mexiquense se estima que dos de cada 10 negocios que pagan extorsión terminan cerrando, sobre todo en municipios del Valle de México como Ixtapaluca. Ángeles Velasco

Sin embargo, el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (Concaem) calcula que 97% de las extorsiones no se denuncia por miedo.

Las autoridades han declarado avances, pero la extorsión continúa en segundo lugar en incidencia delictiva estatal y ha provocado el cierre de comercios: se estima que dos de cada 10 negocios que pagan extorsión terminan cerrando, sobre todo en municipios del Valle de México como Ixtapaluca, Nextlalpan, Zumpango, Tultitlán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Coacalco y Cuautitlán.

En Cuautitlán y Naucalpan operaría el CJNG que cobra protección; en la zona sur del estado, la Familia Michoacana controla y ha provocado cierres de comercios.

Extorsionadores usan a los hijos

En Ecatepec han crecido las llamadas cruzadas que usan a menores de edad. El modus operandi consiste en hacer creer a los niños que sus padres fueron secuestrados, accidentados o detenidos, y a los padres que sus hijos están en la misma situación, lo que provoca que salgan de sus casas y queden expuestos a un secuestro virtual.

En lo que va del año se han reportado 21 casos de este tipo. El más reciente ocurrió el 20 de septiembre, cuando dos niños de seis y nueve años se ausentaron de su vivienda en la colonia Arbolitos Xalostoc, tras recibir una llamada en la que desconocidos les dijeron que tenían a su madre y que, si querían volver a verla, debían esconderse en un parque.

Ante estos casos, el gobierno municipal de Ecatepec inició una campaña en redes para orientar a los padres de familia y explicar a los menores que no deben responder.

Lo que sí se ve, pero no se cuenta

Ni los comercios ambulantes se salvan de la extorsión en Quintana Roo.

La Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión logró un auto de vinculación a proceso contra dos hombres identificados como Daniel Guillermo “N” y Daniel “N”, acusados de extorsionar a una comerciante de artesanías en Playa del Carmen.

Mediante pagos mensuales y apoyándose de las redes sociales, criminales han logrado mermar el comercio. Especial

El 1 de septiembre, los señalados llegaron a un puesto ambulante en la calle 6 con Quinta Avenida, en el Centro de Playa del Carmen, y exigieron a la encargada un pago mensual de 10 mil pesos por “derecho de piso”, con la amenaza de disparar contra el puesto si no cumplía.

Después le dieron un número de WhatsApp para enviarle una cuenta bancaria y recibir el depósito.

La jueza determinó vincular a proceso a ambos por el delito.

El caso contradice el reporte que el SESNSP hace de Quintana Roo, pues la entidad aparece entre los 11 estados que no registraron un solo caso de extorsión presencial entre enero y agosto de este año, pese a que aquí ocurrió una extorsión cara a cara, con amenaza directa y judicialización.

Según el Consejo Coordinador Empresarial local y la organización México Sin Corrupción 2026, 24.8% de los empresarios afiliados a Coparmex en Quintana Roo han sido víctimas de extorsión, la proporción más alta del país frente a una media nacional de 18%.

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana atribuyen el incremento en carpetas de investigación a una mayor confianza ciudadana y a la efectividad de las reformas legales locales.

De enero a agosto, la fiscalía abrió 108 averiguaciones previas por extorsión, con marzo como el mes de mayor incidencia (21 casos), además de tres carpetas por tentativa. En 2025 se contabilizaron 207 carpetas en total.

Para el presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Mauro Carmona, la extorsión, en particular el cobro de derecho de piso, sigue en aumento en el estado, más allá de lo que reflejan las estadísticas oficiales.

El 4.5% que nadie reconoce

Ocho de cada 10 locales están cerrados en la avenida López Mateos y el fin de semana un comerciante murió a balazos en un mercado del centro, pero la Policía Municipal niega tener reportes de cobro de piso.

Caminar por la avenida Adolfo López Mateos, en el centro de Celaya, es garantía de encontrar cerrados ocho de cada 10 locales comerciales. Algunos muestran señales de haber sido quemados; otros tienen las cortinas grafiteadas, sucias, abandonadas. La extorsión ha hundido a la capital cajetera.

En celaya, comerciantes han sido asesinados por el crimen. Andrés Guardiola

El sábado pasado fue asesinado un hombre en el umbral de su negocio, una carnicería del mercado 5 de Febrero, en pleno centro de la ciudad. Junto a él resultaron heridos una mujer y un elemento de la Policía Municipal, alcanzados por los al menos 50 disparos que hicieron los agresores.

En mayo de 2025, este diario dio a conocer las “multas” que el crimen organizado deja en los negocios, que va desde código QR falsos hasta “brigadas” de delincuentes que te obligan a pagar.

Se vive una doble realidad

Las denuncias por extorsión se multiplicaron por cinco entre enero y agosto, pero el gobernador Samuel García niega que las llamadas salgan de los centros penitenciarios del estado. La entidad no registra un solo caso presencial ante el SESNSP.

Pobladores han pedido ayuda a las autoridades. Especial

Entre enero y agosto de este año se presentaron en Nuevo León 879 denuncias por extorsión, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia estatal. Agosto fue el mes con más casos, 161, frente a las 33 denuncias de enero.

En agosto, ante la versión de que buena parte de las llamadas de extorsión se origina en los penales, el gobierno estatal salió a desmentirlo. En una reunión privada con integrantes del Consejo Nuevo León, el gobernador afirmó que “Nuevo León aporta cero llamadas de extorsión porque aquí sí hay un control y en nuestros penales no se permiten celulares”.