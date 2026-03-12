¿Ya cobraste tu pensión? Este jueves una sola letra recibirá depósito

Como se viene haciendo desde el pasado lunes 2 de marzo y hasta el jueves 26 del mismo mes, más de 18 millones derechohabientes obtendrán sus apoyos gracias a la dispersión de fondos que el gobierno de México realiza a través de la Secretaría del Bienestar bajo el concepto de la Pensión del Bienestar.

Esta ayuda va dirigida a cuatro sectores de la población, quienes deberán estar atentos al calendario de pagos publicado por la dependencia federal, conforme a la letra inicial del primer apellido de cada derechohabiente.

En este sentido, si tu primer apellido inicia con la letra L, este jueves 12 de marzo podrás hacer efectivo el cobro ya sea por medio de cajero automático o directamente en las ventanillas de las más de 3 mil sucursales del Banco del Bienestar.

Calendario de pagos:

JUEVES 12 de marzo, letra L

JUEVES 12 de marzo, letra L VIERNES 13 y MARTES 17 de marzo, letra M

MIÉRCOLES 18 de marzo, letras N, Ñ, O

JUEVES 19 de marzo, letras P, Q

VIERNES 20 y LUNES 23 de marzo, letra R

MARTES 24 de marzo, letra S

MIÉRCOLES 25 de marzo, letras T, U, V

JUEVES 26 de marzo, letras W, X, Y, Z

Cabe mencionar que este depósito corresponde al segundo bimestre del año que comprende los meses de marzo-abril cuya inversión social de parte del gobierno federal es de más de 104 mil millones de pesos, dispersados a nivel nacional, en las tarjetas del Banco del Bienestar que tiene cada beneficiario.

En cuanto a los montos, la pensión para personas Adultas Mayores otorgará 6 mil 400 pesos; para personas con Discapacidad, 3 mil 300 pesos y la Pensión Mujeres Bienestar, 3 mil 100 pesos, mientras que el Programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras entrega mil 650 pesos a la mayoría de sus beneficiarias y beneficiarios.

Por último, para poder localizar el banco más cercano al domicilio del derechohabiente, se podrá consultar el sitio: ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx y para verificar que el pago ya fue efectuado, los beneficiarios lo pueden hacer en la página oficial de la dependencia: gob.mx/bienestar .

fdm