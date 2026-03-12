Alista Sheinbaum iniciativa para homologar metodología en investigación de feminicidios

Como parte de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que presentará una iniciativa relacionada con el delito de feminicidio antes de que concluya el mes de marzo para unificar la metodología de investigación en la República Mexicana.

La mandataria explicó que en la Ciudad de México, la ahora titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, realizó modificaciones para que haya cero impunidad en estos casos, por lo que busca que se replique este esquema en las demás entidades.

Aunado a lo anterior, la doctora Sheinbaum explicó que actualmente los feminicidios son investigados por las fiscalías de cada entidad, por lo que el objetivo es que exista una metodología común que permita mejorar las investigaciones y asegurar justicia para las víctimas.

Vamos a presentar una iniciativa relacionada con el feminicidio, queremos que haya cero impunidad en todos los estados, se investiga por las fiscalías estatales, ya está lista la iniciativa y la vamos a presentar en marzo", explicó.

Asimismo, destacó que en la mayoría de los casos de feminicidio el agresor suele ser una persona cercana a la víctima, lo que refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación y sanción.

El organismo señaló que el 54.7 por ciento de estos crímenes se concentró en sólo 20 municipios. Cuartoscuro

¿Cómo va el feminicidio en México?

En México, el feminicidio persiste como uno de los delitos más graves contra las mujeres. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en enero de 2026 se registraron 54 casos de feminicidio en 21 estados del país.

El organismo señaló que el 54.7 por ciento de estos crímenes se concentró en sólo 20 municipios, la mayoría situados en el centro y norte del territorio nacional. El informe destaca que el 38.95 por ciento de los feminicidios se concentró en cuatro estados:

Sinaloa con 8 casos. Ciudad de México 8 cinco. Estado de México con 4. Tamaulipas con 4 también.

Otros estados con incidencia relevante fueron Chiapas, Durango, Jalisco, Morelos, Nuevo León y Veracruz, cada uno con tres casos de feminicidio en el periodo analizado. El SESNSP detalló que 43 de las víctimas eran mujeres mayores de 18 años. En Michoacán y Tamaulipas, al menos un caso corresponde a una menor de entre cero y 12 años.

Por último, el organismo señaló que el 54.7% de los casos de feminicidio registrados en enero del 2026 ocurrieron principalmente en 20 municipios, la mayoría de ellos en el centro y norte del país.

Reproducir

fdm