Detienen a Yahir y aseguran 270 kilogramos de fentanilo en Colima: García Harfuch

Autoridades federales asestaron uno de los aseguramientos de droga sintética, luego de un operativo conjunto realizado en el municipio de Villa de Álvarez, en el estado de Colima, donde fueron decomisados más de 270 kilogramos de fentanilo y detenidas siete personas, entre ellas el presunto líder de una célula delictiva dedicada al tráfico de drogas sintéticas.

El operativo fue confirmado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien detalló que la acción fue resultado de trabajos de inteligencia coordinados entre instituciones del Gabinete de Seguridad de México y autoridades estadounidenses.

De acuerdo con información oficial, los operativos se realizaron tras meses de investigación e intercambio de información con la agencia antidrogas de Estados Unidos, la Drug Enforcement Administration (DEA).

Las acciones derivaron en dos intervenciones operativas simultáneas en Villa de Álvarez, donde fuerzas federales localizaron y aseguraron más de 270 kilogramos de fentanilo, tanto en polvo como en pastillas.

Según estimaciones de las autoridades, esta cantidad equivale a aproximadamente 14 millones de dosis, lo que representa un fuerte golpe a las redes de distribución de opioides sintéticos que operan en el país.

Las autoridades señalaron que el decomiso evitó que millones de dosis llegaran a las calles, lo que podría haber generado graves consecuencias en materia de salud pública y seguridad.

Detienen a presunto líder de red de tráfico de drogas

Durante los operativos fue detenido Yair “N”, identificado por las autoridades como líder de una célula delictiva dedicada a la venta y tráfico de fentanilo y metanfetamina.

Además del presunto líder criminal, otras seis personas fueron arrestadas durante las acciones de seguridad.

Las autoridades también aseguraron dos inmuebles presuntamente utilizados para el almacenamiento y distribución de narcóticos, los cuales quedaron bajo resguardo ministerial como parte de la investigación.

Operativo resultado de coordinación internacional

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el aseguramiento fue resultado de trabajos de inteligencia coordinados entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad de México, así como del intercambio constante de información con la DEA.

Este tipo de cooperación, señalaron autoridades federales, ha permitido identificar rutas de tráfico, centros de almacenamiento y operadores de redes criminales dedicadas al narcotráfico, particularmente en el mercado de drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina.El fentanilo es considerado uno de los opioides sintéticos más peligrosos del mundo, debido a su alta potencia y a su relación con crisis de sobredosis en distintos países.

El decomiso realizado en Colima representa uno de los golpes más significativos contra el tráfico de esta sustancia en la región, al impedir la distribución de millones de dosis que, según autoridades, estaban destinadas al mercado ilegal.

Las siete personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades ministeriales, quienes continuarán con las investigaciones para determinar la estructura de la organización criminal y posibles vínculos con redes de tráfico internacional.

