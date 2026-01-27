Coahuila reanuda clases presenciales tras masa de aire polar

Después de dos días de la suspensión de clases presenciales por la masa de aire polar que afectó a Coahuila, a partir de este miércoles se reanudan las actividades en todos los niveles educativos, ya que se prevé una mejora gradual de las condiciones climáticas en diversas regiones del estado.

La Secretaría de Educación informo que se deberán atender y aplicar los criterios de temperatura vigentes para justificar faltas o retardos.

En secundaria, cuando se registren -2 grados centígrados, una hora antes del horario de entrada.

Mientras que en primaria: cuando el termómetro marque -1 grados centígrados a las 7:00 horas.

Educación Inicial, Preescolar y Educación Especial: al registrarse 0 grados centígrados a las 8:00 horas.

La dependencia estatal hizo hincapié que se busca salvaguardar el bienestar físico de los estudiantes

La asistencia quedará a criterio de madres y padres de familia, quienes podrán valorar las condiciones de salud de sus hijas e hijos.

Las escuelas particulares, aplicarán sus propios criterios de operación, manteniendo una comunicación con padres de familia.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del clima para el norte del país con cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región.

Así como ambiente frío a muy frío, así como gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.

Durante la tarde, ambiente fresco a templado. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

JCS