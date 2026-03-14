Frentes Políticos / 14 de marzo de 2026

1. Percepción. La respuesta de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, frente a la insinuación lanzada por el mandatario de EU, Donald Trump, buscó colocar el debate en terreno estratégico: cooperación en seguridad sin ceder control político. El mensaje no fue confrontación abierta, sino contención calculada, una forma de evitar que la relación bilateral se deteriore. Mientras desde Washington se agitan etiquetas que simplifican la complejidad mexicana, en Palacio Nacional optan por reforzar la idea de coordinación con dignidad institucional. La disputa no está en los operativos, sino en la percepción pública. Sin etiquetas.

2. Ajustes. La posibilidad de mover la elección del Poder Judicial y la revocación de mandato a 2028 exhibe que la ingeniería electoral de la 4T necesita tiempo. La presidenta Claudia Sheinbaum sopesa costos, logística y fatiga ciudadana, variables que no pesaron cuando el rediseño institucional se presentó como pieza terminada. El Instituto Nacional Electoral, a cargo de Guadalupe Taddei, entró a la ecuación con cálculos incómodos, como dobles casillas, boletas múltiples y un calendario que amenaza con saturar urnas y paciencia. El llamado Plan B reaparece como válvula para corregir el rumbo sin admitir tropiezos. No lo desperdicien.

3. Desmarque. El deslinde del PT frente al caso de José Narro Céspedes, diputado federal por Morena, no fue gesto moral, sino maniobra preventiva. La sombra del CJNG volvió a circular en expedientes y columnas, y el partido activó una distancia que hoy luce quirúrgica. La fotografía con El Gerry dejó de ser anécdota para convertirse en pasivo político justo cuando la Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy, asoma la lupa. En medio quedan los nombres de Óscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita, elementos de la Semar cuya desaparición sigue pesando. ¿Quién carga con este expediente?

4. Rencores. Las lonas colgadas en puentes de Oaxaca no fueron protesta espontánea, sino recordatorio de que las votaciones dejan cicatriz. Los rostros de Alejandro Avilés, Margarita García y Raúl Bolaños-Cacho, diputados federales del PT, amanecieron marcados como si la derrota legislativa requiriera escarnio público. La fallida reforma activó cuentas pendientes dentro y fuera de la alianza oficialista. En San Agustín Yatareni y Cinco Señores no sólo colgaron mantas, colgaron advertencias. Maribel Martínez, Aracely Cruz y Alejandro López Sánchez quedaron en la vitrina de los costos políticos. Los agravios no son el camino.

5. Furia. La reacción de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, frente a los disturbios del 8M elevó la temperatura política más que las propias llamas en los escudos policiales. Advertir penas de hasta 37 años para manifestantes, mientras el caso escala, colocó a la mandataria en el centro de una tormenta que combina orden público, derechos y cálculo político. Sansores endureció el tono, apelando a testimonios como los de Perla Jaquelin y Cristy Salazar, agentes estatales que narraron el miedo vivido. Si su autoridad se impone, la factura social quedará pendiente.