Coahuila y Durango se mantienen vigilantes ante posibilidad de fuertes lluvias

Autoridades de Protección Civil de Coahuila y Durango se mantienen alerta ante la posibilidad de lluvias en regiones de ambas entidades.

De acuerdo con el reporte meteorológico, en Coahuila habrá lluvias e intervalos de chubascos, acompañados de descargas eléctricas, debido a condiciones de inestabilidad atmosférica y canales de baja presión que prevalecen sobre el norte del país.

También se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, por lo que las precipitaciones podrían generar encharcamientos en zonas bajas y reducción de la visibilidad durante los periodos de mayor intensidad.

Se espera ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas de 30 a 35 grados centígrados, principalmente en la región sureste del estado.

Asimismo, se prevé viento de dirección variable de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, que podrían ocasionar la caída de árboles, anuncios y otras estructuras susceptibles de resultar afectadas.

En Durango se pronostican lluvias ligeras a moderadas en la sierra occidental, lluvias ligeras aisladas en municipios del norte y centro-norte del estado.

El pronóstico de precipitaciones se extenderá hasta el lunes 28 de septiembre, con lluvias moderadas a fuertes en la sierra occidental, ligeras aisladas en municipios adyacentes a la sierra norte del estado.

Tanto en Coahuila como en Durango, Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas.