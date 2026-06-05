CNTE bloquea garita más transitada del mundo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloqueó ayer jueves el paso vehicular de Estados Unidos a México por la garita más transitada del mundo y de las 56 que unen a ambos países.

Miembros de la CNTE impidieron durante unas dos horas el paso vehicular de San Ysidro, en el sur de California, a Tijuana, Baja California, por la garita de El Chaparral. El cierre dejó varados a decenas de miles de conductores que, alrededor de las 10:00 horas, se dirigían a México.

Poco a poco, los automovilistas salieron de la convergencia en California de las carreteras Interestatal 5 y Estatal 805 para seguir rumbo a la garita de Otay, ubicada a unos diez kilómetros al este de San Ysidro y El Chaparral. El paso por Otay hacia Tijuana se vio saturado, pues tiene sólo una fracción de la capacidad que posee El Chaparral.

Los manifestantes en El Chaparral se plantaron con mantas que expresaban su rechazo a la reforma de la Ley del ISSSTE. La protesta se llevó a cabo bajo la vigilancia de un reducido grupo de miembros de la Guardia Nacional, con el fin de impedir un potencial cruce de los maestros hacia el área estadunidense de la garita.

A las 13:00 horas, tiempo local, los manifestantes regresaron a su central estatal en Tijuana. La protesta terminó sin incidentes.

Gerónimo Castro, coordinador de la CNTE en Tijuana, informó que por la tarde un comité sostuvo una reunión con el secretario de Gobierno de Baja California, Juan José Pon Méndez.

Agentes de la Guardia Nacional resguardaron la zona para evitar problemas entre los viajeros y los manifestantes, quienes bloquearon el paso por tres horas.

“Estaremos bloqueando para visibilizar nuestra lucha, porque los gobiernos estatal y federal no han cumplido con su palabra; en la campaña se comprometieron a echar las leyes abajo, no han cumplido y dicen que está en revisión, dicen que se van a sentar a revisar y negociar, pero no han tenido la voluntad de cambiar las cosas”, aseguró Gerónimo Castro, coordinador municipal en Tijuana de la CNTE.

En la protesta participaron 300 profesores inconformes con la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), quienes exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, así como mejoras en salarios y prestaciones.

Al trasladar el conflicto a los cruces internacionales, el magisterio disidente busca presionar directamente a las autoridades federales y estatales, elevando el impacto de sus movilizaciones.

*mcam