CNTE reanuda mesa en Segob tras asamblea de cierre de filas y llamado a ampliar la lucha

Después de varios días sin encuentros formales, la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reactivarán este miércoles la mesa de diálogo, en medio de un escenario de movilización y a solo un día de la inauguración del Mundial de Futbol

La Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) acudirá a las 10:00 horas a Bucareli, tras un ofrecimiento para reinstalar la mesa, informaron integrantes del movimiento. La dirigencia adelantó que será al término del encuentro cuando se definan las siguientes acciones del plan de movilización.

La reanudación del diálogo ocurre luego de la asamblea de este 10 de junio, donde la dirigencia de la CNTE cerró filas y envió un mensaje de unidad interna. Cuartoscuro/Camila Ayala Benabib

Reanudación a diálogo tras asamblea

La reanudación del diálogo ocurre luego de la asamblea de este 10 de junio, donde la dirigencia de la CNTE cerró filas y envió un mensaje de unidad interna. En ese espacio, Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 afirmó que “el enemigo está fuera de este recinto y fuera de nuestros procesos de discusión”, al tiempo que sostuvo que el movimiento ha sobrevivido y avanzado por la unidad, la estructura y la aportación de sus integrantes.

En su intervención, subrayó que la Coordinadora ha enfrentado a gobiernos de distinto signo y ha logrado mantenerse en pie, y llamó a seguir construyendo un movimiento amplio.

De cara a la siguiente jornada, planteó que el 11 de junio “no será sólo coyuntural”, sino una oportunidad para sumar a otros sectores que buscan un “gran paraguas” del movimiento social para fortalecer la lucha en el país. En ese marco, afirmó que las voluntades acumuladas han permitido sostener la movilización y reiteró que la presión al gobierno federal continuará por las demandas del magisterio.