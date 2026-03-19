CNTE marcha, instala plantón y colapsa CDMX; amagan con boicotear Mundial

Los docentes, procedentes de diversos estados de la República, arribaron desde temprana hora a la plaza pública a bordo de autobuses para instalar un plantón, como parte de un paro de labores anunciado de 72 horas.

Tras colocar dos mil de tiendas de campaña, lonas y carpas, los manifestantes se congregaron en el cruce de Paseo de la Reforma y Florencia para iniciar su movilización minutos después de las 10:00 horas.

El contingente avanzó por el bloque central de Paseo de la Reforma, avenida Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas hasta ingresar por la calle 5 de Mayo. Fue en este último punto, metros antes de llegar a la plancha del Zócalo, donde se registró un altercado con personal de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX).

El incidente ocurrió cuando los uniformados solicitaron a los manifestantes evitar el ingreso de vehículos a la zona peatonal. Sin embargo, al superar en número a la autoridad, los profesores retiraron por la fuerza a los elementos policiales entre jaloneos y empujones. Durante la trifulca, los maestros vandalizaron patrullas de la SSC que servían como barrera estratégica, ponchando los neumáticos de las unidades.

Tras los minutos de tensión, los vehículos de la organización ingresaron a la plaza y el contingente principal dio por concluida la movilización del día.

A pesar de que el personal de la SSC realizó cortes a la circulación y canalizó a los automovilistas hacia rutas alternas, las medidas fueron insuficientes para mitigar el caos vehicular en la zona centro.

La dirigencia de la CNTE confirmó que el paro de labores concluirá el próximo viernes, pero advirtió que las movilizaciones continuarán durante los próximos días.

Asimismo, sentenciaron que, de no recibir respuesta a sus demandas o reinstalarse la mesa de diálogo con la Comisión Nacional Única de Negociación, podrían emprender acciones de protesta que afecten el desarrollo del Mundial de Futbol.