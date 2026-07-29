Puebla marca el regreso del Fovissste a la construcción de viviendas después de 34 años

Con una inversión superior a los 60 mil millones de pesos y la meta nacional de construir 100 mil inmuebles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la colocación de la primera piedra del Conjunto Habitacional Fovissste Carmen Serdán en Puebla. La obra marca el regreso del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a la construcción directa de inmuebles tras un periodo de 34 años.

Durante la transmisión realizada desde Palacio Nacional hacia la entidad poblana en la conferencia matutina "Las mañaneras del pueblo", la mandataria mexicana resaltó el alcance de este arranque operativo. “Se va a poner la primera piedra después de más de 30 años de que no se construía una vivienda de Fovissste.

Hoy inicia la construcción, por parte del Fovissste, de las viviendas”, enfatizó Sheinbaum Pardo al oficializar el inicio de las obras del programa Vivienda para el Bienestar.

El proyecto habitacional contempla la asignación de créditos denominados estrictamente en pesos y con esquemas de pagos fijos, dirigidos prioritariamente a los trabajadores al servicio del Estado cuyos ingresos no superen los dos salarios mínimos. Asimismo, la planeación de estos desarrollos integrará infraestructura complementaria orientada al bienestar comunitario, incorporando consultorios médicos, tiendas Superissste y espacios para la práctica deportiva.