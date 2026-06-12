Maestros de Guerrero retiran plantón instalado en 20 de Noviembre

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pertenecientes a la Sección 14 de la Sierra Norte de Guerrero comenzaron a levantar su campamento instalado sobre la avenida 20 de Noviembre, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Algunos maestros señalaron que no era una retirada definitiva, sino un relevo.

Nosotros seguiremos en plantón, vamos a ir a descansar un rato y ya después regresamos el lunes. Como parte de nuestros acuerdos de nuestra delegación, las mesas de trabajo continúan y van a comunicar en las mesas de trabajo que ya están en pláticas”, dijo uno de ellos.

La información de las acciones a seguir para los disidentes del magisterio nacional será a través de las asambleas representativas tripartitas, que son la instancia para determinar el análisis y respuestas que vayan a decidir en la reunión.

Por lo tanto, una gran parte del plantón de la CNTE se retira, pero quedará duda si de forma definitiva, junto con las maletas y enseres que trajeron para su plantón, algunos autobuses ya estaban formados para ser abordados por los y las maestros de la sección 14 de Huerrero.

Todo puede suceder, se van definitivamente o en realidad vendrá el relevo para continuar con las movilizaciones en la capital del país.