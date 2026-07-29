Asegura Profepa 59 tarántulas y hormigas reina en empresa de paquetería en SLP

Gracias al aviso de una empresa de paquetería en San Luis Potosí, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), logró el aseguramiento de 59 tarántulas y hormigas reina que pretendían ser enviadas al interior de la República Mexicana.

El pasado 16 de julio, personal de la Profepa realizó una visita de inspección en materia de vida silvestre, en la que detectó tres cajas que habían sido etiquetadas como “insumos”, “impresiones 3D” y “artesanías”, que contenían ejemplares vivos de vida silvestre.

En el primer paquete había un ejemplar juvenil de tarántula de pelo rizado (Tliltocatl albopilosus), y una cría de tarántula rodillas de fuego (Brachypelma auratum).

El segundo cargamento contenía 25 ejemplares de hormiga reina de diferentes especies pertenecientes a los géneros Camponotus, Odontomachus, Pogonomyrmex y Myrmecocystus.

En el primer paquete había un ejemplar juvenil de tarántula de pelo rizado. Cortesía

En el tercer envío, los inspectores federales hallaron 32 ejemplares de hormiga reina de diferentes especies pertenecientes a los géneros Novomessor, Formica y Camponotus, altamente cotizadas en el mercado de masctoas de Europa y Asia.

En un comunicado de prensa, la Profepa informó que en los tres casos los animales carecían de documentación que comprobaran su legal procedencia.

Una vez solicitada la opinión de especialistas en entomología, las hormigas fueron liberadas en un sitio idóneo de distribución y apto para su supervivencia, mientras que las dos tarántulas, fueron llevadas a un PIMVs (Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre), para su resguardo y cuidados adecuados", destacó.

La tarántula de pelo rizado y la tarántula rodillas de fuego se encuentran listadas en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

El segundo cargamento contenía 25 ejemplares de hormiga reina de diferentes especies. Cortesía

Asimismo, la tarántula rodillas de fuego se encuentra catalogada como especie "Amenazada", de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 059.