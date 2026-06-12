CNTE bloquea Paseo de la Reforma y provoca severo caos vial

Tras la cancelación por parte del secretario de Educación Pública (SEP) la mesa tripartita para la Ciudad de México (CDMX) programada para hoy, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), decidieron realizar un bloqueo vial, en Paseo de la Reforma y Bucareli, en el centro de la capital.

La CNTE se planta en Reforma Alejandro Aguilar

Los inconformes que principalmente piden mejoras laborales y la Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 se instalaron en el importante cruce de las vialidades primarias, como medida de presión a las autoridades.

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Por el cierre vial, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, realiza cortes viales y canaliza a los automovilistas por rutas alternas, sin embargo, ya se generan asentamientos de consideración en la zona.

La CNTE en Reforma Rodolfo Dorantes

Los docentes salieron de su campamento ubicado en calles de la Zona Centro y se instalaron en el bloqueo desde las 10 de la mañana y no han mencionado la hora en que podrían reabrir la circulación.