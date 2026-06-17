La CNTE denuncia acoso policial y descuentos salariales a maestros

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) denunció actos de represión, hostigamiento y restricciones a la movilidad durante las movilizaciones realizadas este miércoles en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde desplegó acciones simultáneas en cuatro puntos de la zona sur de la capital como parte de su jornada 17 de paro nacional indefinido.

Los contingentes se concentraron en Taxqueña, Acoxpa, Gran Sur, la zona de hospitales y otros puntos cercanos al inmueble deportivo, donde este miércoles se disputará el encuentro entre las selecciones de Colombia y Uzbekistán en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Durante una conferencia de prensa realizada en Acoxpa, dirigentes magisteriales acusaron que el operativo de seguridad implementado por autoridades federales y capitalinas impidió el libre tránsito de manifestantes e incluso afectó a habitantes de colonias cercanas al estadio.

Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9 Democrática de la Ciudad de México, denunció que integrantes de la Coordinadora enfrentaron obstáculos para llegar a los puntos de concentración y señaló que la dirigente de Guerrero fue retenida por elementos de seguridad.

Maestros de la CNTE confirmaron su asistencia a la nueva mesa de diálogo con autoridades federales. Cuartoscuro

“A la maestra Elvira de Guerrero la encapsularon, le quitaron sus mochilas, le quitaron su dinero y su sonido”, afirmó el dirigente.

Por su parte, Elvira Veleces, dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), confirmó que durante el operativo fue retenida y que su teléfono celular resultó dañado.

En tanto, Yenny Pérez Martínez, representante de la Sección 22 de Oaxaca, sostuvo que los integrantes de la Coordinadora han enfrentado hostigamiento durante las últimas semanas de protesta.

Los dirigentes insistieron en que las movilizaciones no tenían como objetivo impedir el acceso de aficionados al estadio y responsabilizaron a las autoridades de cualquier incidente derivado de las restricciones implementadas en la zona.

“Lamentamos que Clara Brugada, a quien conocemos desde hace más de 40 años, no permita el libre paso. Se nos dice que es para proteger a los aficionados. Reiteramos una vez más que no tenemos ningún problema contra los aficionados”, expresó Hernández Morales.

El secretario de la sección 9, aseguró que el perímetro de seguridad establecido alrededor del estadio afectó incluso a habitantes de colonias cercanas, quienes enfrentaron limitaciones para entrar y salir de sus domicilios.

Durante la conferencia, la Coordinadora también denunció presuntas medidas de presión contra docentes que participan en el paro. Hernández Morales afirmó que maestros de las secciones 9, 10 y 11 le reportaron nuevos descuentos salariales y el levantamiento de actas administrativas por su participación en la huelga.

La Coordinadora denunció presuntas medidas de presión contra docentes que participan en el paro. Especial

“Ahorita también están levantando actas amenazando a mis compañeros que estamos en huelga, que les van a aplicar sanciones por no presentarse a su centro de trabajo”, señaló.

Asimismo, rechazó los señalamientos que responsabilizan exclusivamente al movimiento magisterial por las afectaciones al calendario escolar y cuestionó las medidas adoptadas por autoridades educativas ante el operativo mundialista.

“¿Quién está impidiendo entonces que los niños tengan clases?”, expresó al señalar que algunas escuelas modificaron actividades debido a las restricciones implementadas en la zona sur de la capital.

Pese a las denuncias, los dirigentes confirmaron que acudirían a una nueva mesa de negociación convocada por la Secretaría de Gobernación para la tarde de este miércoles.

La CNTE señaló que mantiene disposición al diálogo, aunque advirtió que espera respuestas concretas a sus demandas y no la repetición de planteamientos ya expuestos en encuentros anteriores.

Entre sus principales exigencias se mantienen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de los mecanismos de evaluación y promoción docente que consideran lesivos para el magisterio, el cese de descuentos salariales y la reinstalación de trabajadores cesados.