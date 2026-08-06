Pietro Parolin concluye visita tras reunión con episcopado

CIUDAD DE MÉXICO. El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, concluyó este jueves sus actividades oficiales en México tras sostener una reunión de casi dos horas con el Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) El presidente de la CEM y obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, calificó la reunión con el cardenal Parolin como "fructífera y muy positiva" para la Iglesia católica en México.

Detalló que observó al representante diplomático del Vaticano "contento" y que los integrantes de la CEM salieron "muy satisfechos" del diálogo de casi dos horas en la Nunciatura Apostólica.

Con este encuentro finalizó la gira de tres días que inició el 4 de agosto.

Durante su estancia en el país, el secretario de Estado sostuvo audiencias de trabajo con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, así como con autoridades de la Secretaría de Gobernación y la Cancillería.

Asimismo, el cardenal ofició una misa en la Basílica de Guadalupe y recibió un informe por parte de los integrantes del Diálogo Nacional por la Paz referente a la situación de violencia y el fenómeno de las personas desaparecidas en el país.

Tras el cierre del programa oficial, la delegación vaticana emprendió el traslado aéreo de retorno a Roma. La visita se enmarcó en el contexto del 34 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre el Estado mexicano y la Santa Sede.

El Papa León XIV quiere venir a México: CEM En el encuentro el presidente de la CEM, Ramón Castro Castro, confirmó el interés del Papa León XIV por realizar una visita pastoral al país, aunque la fecha definitiva dependerá de los compromisos de su agenda internacional.

"Sí, sí. La intención del Santo Padre es que sí, pero están viendo los tiempos, los compromisos; ahora saben que va rumbo a Sudamérica y hay que ver el esquema de trabajo y ver cuándo es más conveniente", declaró Castro Castro a su salida del recinto diplomático.

El jerarca católico descartó que México sea incluido en la gira por Sudamérica programada para noviembre de este año.

Ante el cuestionamiento sobre la posibilidad de que el viaje ocurra en diciembre de 2026, el monseñor indicó que la fecha depende del Pontífice, aunque destacó que en la actual administración vaticana la logística para visitas pastorales se organiza en lapsos de cuatro a cinco meses.