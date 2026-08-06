Hallan dos cuerpos emplayados en la cajuela de un vehículo

Dos cuerpos emplayados fueron localizados al interior de la cajuela de un vehículo abandonado en la colonia Bellavista, en Monterrey, Nuevo León.

El hallazgo ocurrió a las 19:22 horas sobre la calle Ruiz Cortines, a la altura del número 1004, donde una llamada a las corporaciones de seguridad alertó sobre un olor fétido que salía de un automóvil sospechoso.

Al arribar al sitio, elementos policiacos confirmaron que en el interior de la cajuela del vehículo se encontraban dos cuerpos envueltos en plástico, por lo que de inmediato acordonaron el área y solicitaron la intervención de agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales.

La zona permaneció resguardada por elementos de distintas corporaciones mientras se realizaban las primeras diligencias para el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado la identidad de las víctimas, su sexo, edad aproximada o las posibles causas de muerte, debido a que las investigaciones apenas iniciaban.

Tampoco se dio a conocer el tipo de vehículo en el que fueron encontrados los cuerpos ni si contaba con reporte de robo o presentaba alguna otra irregularidad.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones comenzaron con las entrevistas a posibles testigos y el análisis de cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores con el objetivo de establecer cuándo fue abandonada la unidad y quiénes pudieron haber participado en los hechos.

Peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron el levantamiento de evidencias tanto en el interior como en el exterior del automóvil, mismas que serán integradas a la carpeta de investigación.

Una vez concluidas las diligencias, los cuerpos serán trasladados al Servicio Médico Forense, donde se les practicarán los estudios correspondientes para determinar la causa de muerte y lograr su identificación.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió una carpeta de investigación por este doble homicidio y será conforme avancen las indagatorias cuando se determine la mecánica de los hechos y el posible móvil del crimen.

Con este hallazgo, las autoridades suman un nuevo hecho violento registrado en Monterrey durante las últimas horas, mientras continúan las pesquisas para ubicar a los responsables.

Matan a balazos a joven de 17 años

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó estar revisando videos y realizando entrevistas para esclarecer el asesinato de un joven de 17 años ocurrido la mañana de ayer en San Nicolás.

Se trata de la víctima Roberto Caleb, quien habría sido atacado con arma de fuego cuando se dirigía a su trabajo.

Alejandro Carlin, vicefiscal de Control y Desarrollo en la Procuración de Justicia, confirmó que los agresores fueron dos a bordo de una motocicleta.

Explicó que “se están analizando diversos videos, en donde se advierte que participaron dos personas que se encontraban en una motocicleta. Ambas personas traían casco y se están llevando a cabo otras entrevistas con quienes estaban cerca del lugar”.