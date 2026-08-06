Caen tres jóvenes por matar a golpes a un hombre en plena calle

Las autoridades identificaron a los tres presuntos responsables del homicidio de un hombre de entre 50 y 55 años, quien murió tras ser golpeado durante una riña ocurrida la noche de este miércoles en el centro de Monterrey, Nuevo León.

Los detenidos son Saúl “N”, de 23 años; Erick “N”, de 18, y Abimael “N”, de 17 años, quienes fueron capturados por elementos de la Policía de Monterrey luego del ataque y puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

El homicidio ocurrió alrededor de las 20:00 horas sobre la avenida Cuauhtémoc, entre las calles Aramberri y Ruperto Martínez, donde una llamada al número de emergencias alertó sobre una persona lesionada tras una riña.

Cuando los policías llegaron al sitio encontraron a un hombre inconsciente y con diversas lesiones sobre la carpeta asfáltica, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de la Cruz Roja revisaron a la víctima, pero únicamente confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de los golpes que sufrió.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados por las autoridades, la víctima era perseguida por cuatro jóvenes desde el cruce de la avenida Cuauhtémoc y la calle Washington, donde presuntamente comenzó la confrontación.

Los agresores le dieron alcance una cuadra más adelante y comenzaron a golpearlo en los carriles centrales de la avenida Cuauhtémoc, entre Aramberri y Ruperto Martínez.

Aunque el hombre intentó escapar hacia el carril lateral de la vialidad, fue alcanzado nuevamente y continuó siendo agredido hasta caer al suelo, donde finalmente perdió la vida.

Tras el ataque, elementos de la Policía de Monterrey desplegaron un operativo de búsqueda en calles cercanas que permitió ubicar y detener a tres de los presuntos participantes en la agresión.

Hasta el momento no se ha informado el paradero del cuarto involucrado que, de acuerdo con testigos, también habría participado en la persecución y golpiza.

Hasta el momento, la víctima no había sido identificada, aunque trascendió que era un hombre de tez morena, complexión robusta y vestía una playera roja con bermuda color beige.

Peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron el procesamiento de la escena y recabaron evidencias que serán integradas a la carpeta de investigación.

Además, agentes ministeriales entrevistaron a posibles testigos y analizarán las cámaras de videovigilancia instaladas en el sector para reconstruir la secuencia de los hechos y establecer la participación de cada uno de los involucrados.