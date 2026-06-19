La CNTE da tregua... pero sólo en Oaxaca; retira su plantón del Centro Histórico

Maestros de la Sección 22 adherida a la CNTE acordaron levantar el plantón que habían instalado en al menos 50 calles del centro de la ciudad de Oaxaca, desde el pasado 25 de mayo.

A diferencia del paro nacional de la CNTE, la Sección 22 se fue a paro desde el 25 de mayo, para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE y la Reforma Educativa.

Tras un acuerdo de la asamblea estatal de recesar la movilización difundido la tarde de este viernes, los maestros comenzaron a levantar lonas, carpas y módulos de las calles aledañas al zócalo de Oaxaca.

Calles y avenidas como Independencia, Morelos, Trujano, García Vigil y la alameda de León, entre otras, comenzaron a ser liberadas por los profesores.

El magisterio retiró lonas y carpas, pero mantiene los bloqueos intermitentes en Pemex y el aeropuerto. José de Jesús Cortés

A la par de los maestros, los comerciantes informales adheridos a organizaciones afines a la CNTE, comenzaron también a levantar sus puestos de venta del zócalo de Oaxaca.

Por otra parte, al concluir la cuarta semana de paro indefinido de actividades laborales, la membresía magisterial adherida a la Sección 22 mantuvo el bloqueo intermitente a los accesos del aeropuerto internacional y a la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de combustible de Pemex, localizada al oriente de la capital.

El problema de la escasez de gasolina se ha ido solventado de manera paulatina, a partir de las medidas que los propios dueños implementan en sus gaseras como: la limitación de la venta de combustible en las estaciones, no venta de gasolina Magna, sólo Premium, modificar horarios de venta, entre otras medidas.

Sin embargo, ante la molestia ciudadana por el desabasto de gasolina, los manifestantes determinaron "permitir" a las pipas abastecerse de combustible un par de horas por la madrugada.

Los docentes retiran estructuras de 50 calles, despejando vías como García Vigil y Morelos. José de Jesús Cortés

Del mismo modo, otro grupo de docentes marcharon este viernes en el municipio de Asunción Nochixtlán, en la región Mixteca para conmemorar 10 años del enfrentamiento desigual entre el magisterio, organizaciones sociales y comunidades mixteca, con la Policía Federal y Estatal, en el marco de la Reforma Educativa, impuesta por el entonces presidente, Enrique Peña Nieto.