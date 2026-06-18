CNTE toma oficinas de Afores y advierte que mantendrá paro nacional

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron este jueves bloqueos y protestas en diversas sedes de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) en la Ciudad de México, como parte de las acciones de su jornada nacional de lucha en demanda de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Las movilizaciones se concentraron principalmente en oficinas ubicadas sobre Paseo de la Reforma, donde docentes de distintas secciones sindicales impidieron el acceso a los inmuebles durante varias horas para expresar su rechazo al sistema de cuentas individuales para el retiro.

Tras alrededor de cuatro horas de manifestación, los contingentes comenzaron a retirarse de los puntos de protesta; sin embargo, dirigentes magisteriales señalaron que el movimiento continúa y que las demandas centrales del gremio siguen sin respuesta.

Isael González, secretario general de la Sección 7 de Chiapas, señaló que el magisterio disidente suma ya 18 días de paro nacional y ha sostenido al menos cinco reuniones con autoridades federales sin que existan avances sustanciales en las exigencias planteadas.

Indicó que durante el encuentro más reciente con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, el gobierno reiteró que no es viable abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 debido al impacto financiero que implicaría la medida.

No obstante, sostuvo que esa demanda continúa siendo el eje central de la movilización magisterial.

El dirigente también expresó reservas sobre la propuesta gubernamental de realizar consultas escuela por escuela para definir cambios en el sistema de promoción docente, al considerar que podría convertirse en un mecanismo que retrase la solución de los conflictos planteados por el sector.

Por separado, Filiberto Frausto, dirigente de la Sección 34 de Zacatecas, afirmó que la protesta frente a las Afores busca evidenciar a las instituciones financieras que administran los fondos para el retiro de los trabajadores y que, afirmó, obtienen ganancias a partir de esos recursos.

Aunque reconoció el desgaste entre los participantes después de más de dos semanas de movilizaciones, aseguró que existe la determinación de mantener la protesta.

Asimismo, no descartó que el plantón instalado en la capital del país continúe durante los próximos días, mientras las bases magisteriales analizan las propuestas presentadas por el gobierno federal en el marco de la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE.