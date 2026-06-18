SEP llama a maestros en paro a regresar a las aulas para concluir ciclo escolar

A menos de un mes de que concluya el ciclo escolar 2025-2026, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, exhortó a las y los docentes que participan en jornadas de paro a reincorporarse a las actividades académicas para garantizar el derecho a la educación de millones de estudiantes en el país.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) hizo un llamado a autoridades educativas, directivos, maestros, madres y padres de familia para trabajar de manera coordinada durante las últimas semanas del calendario escolar vigente y asegurar un cierre ordenado del ciclo en las 32 entidades federativas.

En un mensaje dirigido a las comunidades escolares, Delgado Carrillo destacó que más de 20 millones 600 mil niñas, niños y adolescentes cursan Educación Básica en alrededor de 202 mil escuelas públicas del país, atendidas por más de un millón de docentes.

“El último día de clases es igual de importante que el primero. A lo largo del ciclo escolar, cada jornada en el aula es una oportunidad para descubrir algo nuevo”, señaló el funcionario federal.

El secretario de Educación subrayó que aún es posible concluir satisfactoriamente el ciclo escolar y evitar afectaciones en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, particularmente en aquellas entidades donde persisten movilizaciones magisteriales.

Es el momento de regresar a las aulas por el bien de nuestra comunidad educativa”, afirmó.

Asimismo, recordó que en las próximas semanas deberá realizarse la entrega de boletas, evaluaciones finales y demás documentación correspondiente al cierre del ciclo escolar, conforme a la normatividad vigente.

Delgado Carrillo sostuvo que el derecho a la educación constituye una de las principales prioridades del gobierno federal y reiteró la importancia de privilegiar el interés superior de niñas, niños y adolescentes en el contexto de las movilizaciones magisteriales que se mantienen en diversas entidades del país.

El llamado de la SEP ocurre mientras integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen movilizaciones y un paro nacional en demanda de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y otras reformas en materia educativa y laboral.