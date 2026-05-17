CNTE califica de ‘raquítico’ el aumento salarial; anuncia huelga nacional y plantón en Zócalo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó el inicio de una huelga nacional indefinida a partir del próximo 1 de junio, en una nueva escalada de presión política y sindical contra el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al que acusó de mantener una “política de continuidad neoliberal” y de negarse a resolver las principales demandas históricas del magisterio disidente.

Tras una Asamblea Nacional Representativa que se prolongó durante casi 12 horas y concluyó la madrugada de este domingo 17 de mayo, dirigentes de distintas secciones sindicales acordaron iniciar un paro nacional acompañado de movilizaciones masivas, bloqueos, suspensión de clases y la instalación de un plantón permanente en el Zócalo de la Ciudad de México.

La decisión ocurre en medio de la cuenta regresiva rumbo al evento de futbol, un contexto que la propia Coordinadora reconoce como un elemento de presión política frente al Ejecutivo federal.

CNTE amenaza con protestas en evento de futbol

Aunque la CNTE evitó confirmar si bloqueará accesos a estadios, hoteles o zonas de concentración turística relacionadas con el evento futbolero, sí dejó abierta esa posibilidad dependiendo de la respuesta gubernamental.

“No depende de este movimiento; depende de la voluntad del gobierno federal”, afirmó Elvira Veleces Morales, coordinadora de la Sección 14 de Guerrero.

La dirigente reconoció que el escenario internacional generado por la Copa del Mundo forma parte de la estrategia de presión política del movimiento magisterial.

La Coordinadora adelantó además que el plantón en el Zócalo podría mantenerse incluso si la zona permanece blindada o cercada por operativos especiales vinculados con eventos internacionales.

Paro nacional podría superar las protestas de 2025

Los dirigentes magisteriales advirtieron que la nueva huelga podría extenderse más allá de los 24 días que duró el paro nacional de 2025.

La CNTE informó que ya mantiene acercamientos con organizaciones campesinas y colectivos sociales para ampliar la dimensión de las protestas en distintas regiones del país.

En estados como Zacatecas, las dirigencias sindicales estiman la participación de alrededor de 20 mil trabajadores activos y más de 4 mil jubilados, con afectaciones previstas en cerca de 3 mil escuelas.

En Oaxaca, la poderosa Sección 22 iniciará movilizaciones desde el próximo 25 de mayo, antes del arranque formal de la huelga nacional.

La huelga nacional es una necesidad, no un capricho”, sostuvo la Coordinadora al acusar al Gobierno federal de negarse a reinstalar una mesa resolutiva de negociación.

Estados donde habrá suspensión de clases

La movilización tendrá impacto principalmente en entidades del sur y centro del país donde la Coordinadora mantiene una estructura sindical consolidada.

Entre las secciones que ya confirmaron participación destacan:

Chiapas (Sección 7)

Oaxaca (Sección 22)

Guerrero (Sección 14)

Michoacán (Sección 18)

Zacatecas (Secciones 34 y 58)

Ciudad de México (Sección 9)

Estado de México

Las movilizaciones implicarán la suspensión temporal de clases en miles de planteles de educación básica, con afectaciones para estudiantes y familias en distintas regiones del país.

La CNTE informó que ya mantiene acercamientos con organizaciones campesinas y colectivos sociales para ampliar la dimensión de las protestas. Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce

CNTE rechaza aumento salarial del 9%

Durante una conferencia de prensa, dirigentes de la disidencia magisterial rechazaron el incremento salarial del 9% anunciado recientemente por la Secretaría de Educación Pública.

Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de Ciudad de México, acusó al Gobierno federal de “manipular” las cifras y aseguró que el aumento real al salario base apenas representa un ajuste marginal frente al impacto de la inflación.

Según explicó, el incremento directo al salario es de apenas 4%, mientras el resto corresponde a prestaciones y conceptos adicionales.

Estas migajas son inaceptables”, lanzó el dirigente magisterial.

La Coordinadora sostiene que el ajuste salarial equivale a aproximadamente 27 pesos diarios adicionales, cifra que consideran insuficiente ante el aumento en el costo de vida y la pérdida acumulada del poder adquisitivo.

El gobierno anuncia aumentos históricos, pero en la realidad el magisterio sigue enfrentando salarios insuficientes, precarización laboral y pérdida del poder adquisitivo”, señaló la CNTE en un posicionamiento oficial.

Acusan al Gobierno de mantener políticas neoliberales

El tono del discurso sindical se endureció durante la Asamblea Nacional Representativa, donde dirigentes de Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Zacatecas acusaron al Gobierno de la llamada Cuarta Transformación de mantener intactas políticas heredadas de administraciones anteriores.

Eva Hinojosa, dirigente de la Sección 18 de Michoacán, aseguró que las movilizaciones del año pasado “desenmascararon” al actual gobierno.

Quedó claro que sigue siendo un gobierno empresarial, al servicio de organismos internacionales como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial”, afirmó.

La CNTE reiteró sus principales exigencias: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación del sistema de cuentas individuales y de las Afores, jubilaciones por años de servicio, aumento salarial del 100%, desaparición del USICAMM y reinstalación de trabajadores cesados.

Además, acusaron a las autoridades federales de responder mediante “represión administrativa y económica”, descuentos salariales y apertura de carpetas de investigación contra docentes movilizados.

Presión política sobre el Gobierno federal

La nueva ofensiva sindical representa uno de los mayores desafíos políticos y sociales para el Gobierno federal en materia educativa y laboral.

El eventual impacto de las protestas durante el periodo previo al Mundial 2026 podría aumentar la presión sobre la administración federal, particularmente en la Ciudad de México, donde se espera la llegada de visitantes internacionales y eventos masivos relacionados con la competencia.

Hasta el momento, el Gobierno federal no ha confirmado una nueva mesa de diálogo inmediata con la Coordinadora.

Sin embargo, dirigentes de la CNTE advirtieron que las movilizaciones continuarán “hasta obtener respuestas concretas” a sus demandas históricas.

asc