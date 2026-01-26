Dejó CNDH de ser la mascarada que heredó Carpizo y Salinas

La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, dijo que su gestión ha generado una nueva relación con los tres órdenes de gobierno, “para dejar de ser la mascarada que nos heredaron Jorge Carpizo y Carlos Salinas”.

Ante el pleno de los diputados y senadores que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, leyó durante 38 minutos un texto alusivo al informe de labores de 2025, sin mencionar la crisis de los desaparecidos ni referirse a las madres buscadoras o al reclutamiento forzado.

Dicha omisión fue cuestionada por parlamentarios del PAN, PRI y MC, mientras representantes de Morena, PT y PVEM elogiaron su gestión.

Durante años la CNDH fue utilizada como una aliada del poder, más preocupada por guardar las formas y recibir el reconocimiento internacional que por reducir y eliminar los abusos de Estado y por responderle a los y las mexicanos”, sostuvo Piedra Ibarra.

Señaló Piedra Ibarra que sus antecesores encubrían los crímenes de Estado y que de ello “fueron parte también los organismos internacionales”; dijo que se trató de “un modelo absolutamente funcional para gobiernos que violaban derechos humanos” y recordó que su madre así lo denunció.

Alegó que las víctimas están en el centro del actuar de la CNDH y que en el nuevo modelo que ella ha impulsado desde 2019 se “busca modificar las causas profundas de las violaciones que nos fueron heredadas por el modelo neoliberal”.

Se refirió al caso Ernestina Ascencio Rosario y a la recomendación que emitió también en 2021 sobre quejas desatendidas desde 1994 de Mario Aburto Martínez y su familia, “visibilizando la farsa de investigación del asesinato de un candidato presidencial”, así como a las 800 víctimas de la violencia política de Estado entre 1960 y 1990.

“Quiero resaltar que esta nueva forma de entender la misión de la CNDH nos ha permitido construir una relación respetuosa y colaborativa con los tres órdenes de gobierno, siempre desde la autonomía de esta Comisión para cumplirle al pueblo”, sostuvo Piedra Ibarra.

“Hoy, al mirar hacia atrás y al mismo tiempo hacia el frente, reafirmo que continuaremos trazando y abriendo el camino para dejar de ser la mascarada que nos heredaron Jorge Carpizo y Carlos Salinas, y para consolidarnos como la defensoría nacional de los derechos del pueblo”, planteó.

¿Y LOS DESAPARECIDOS?

Cuestionada posteriormente por la oposición en torno a qué hacía la CNDH frente a la crisis de los desaparecidos, Piedra Ibarra respondió:

¿Qué hemos hecho en materia de desaparición? Algo muy simple, hemos hecho nuestras funciones como consta en el informe que hoy he entregado. Solo en el año de que se da cuenta se atendieron a 730 familiares de personas desaparecidas y se desplegaron 545 actividades de acompañamiento y atención”, planteó Piedra Ibarra.

Aseguró la titular de la Comisión haber atendido en 2025 diversas mesas de trabajo con colectivos de personas desaparecidas, ofreciéndoles apoyo.

Lo que dijimos, y hoy reitero, es que de 2018 a la fecha el fenómeno de la desaparición exige nuevas estrategias y enfoques para su atención. Las quejas contra autoridades federales ya no señalan estos actos directos de desaparición forzada, sino omisiones en la investigación y en la búsqueda”, describió.

Se refirió al reporte que la CNDH hizo ante la Comisión de Desaparición Forzada de la ONU.

Basta mencionar que en 2025 no se recibieron quejas que acrediten participación directa de autoridades federales en desaparición forzada. Los pocos casos donde hubo indicios de intervención de autoridades ocurrieron sobre todo en el ámbito municipal. Esto dijimos y hoy lo reafirmo”, comentó.

«pev»