¡Prepara cobija y sombrilla! Frío matutino, tormentas y calor extremo en México
Se esperan temperaturas superiores a los 45 °C en Baja California y Sonora, acompañadas de ambiente caluroso en gran parte del territorio nacional.
El territorio nacional enfrentará una jornada de contrastes meteorológicos marcados por calor extremo, heladas matutinas y lluvias intensas en varios estados, originados por la interacción del monzón mexicano, la llegada de la onda tropical número 32 y canales de baja presión.
Temperaturas extremas: El calor no da tregua
Las autoridades meteorológicas advierten por temperaturas máximas que superarán los 45 °C en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora.
El ambiente de caluroso a muy caluroso predominará en el resto del país:
Recomendaciones de Protección Civil: Ante el calor extremo, se insta a la población a mantenerse bien hidratada, evitar la exposición prolongada al sol, vestir ropa de colores claros y manga larga, y brindar atención prioritaria a niños y adultos mayores.
En contraste, durante la mañana se prevén madrugadas frías con termómetros de 0 a 5 °C en las zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
¿Dónde lloverá mañana?
El ingreso de la onda tropical 32 por la península de Yucatán, sumado a la inestabilidad atmosférica en el interior del país, desencadenará un amplio temporal de lluvias:
Vientos fuertes y alto oleaje
Se pronostican vientos con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo de Tehuantepec (Oaxaca), y de 40 a 60 km/h en estados del norte y centro como Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato.
Las autoridades alertan que las rachas superiores a 50 km/h podrían derribar árboles y espectaculares, por lo que se pide a la ciudadanía extremar precauciones.
En las costas, se espera oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec, así como olas de 1 a 2 metros en los litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.