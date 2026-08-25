¡Prepara cobija y sombrilla! Frío matutino, tormentas y calor extremo en México

El territorio nacional enfrentará una jornada de contrastes meteorológicos marcados por calor extremo, heladas matutinas y lluvias intensas en varios estados, originados por la interacción del monzón mexicano, la llegada de la onda tropical número 32 y canales de baja presión.

Temperaturas extremas: El calor no da tregua

Las autoridades meteorológicas advierten por temperaturas máximas que superarán los 45 °C en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora.

El ambiente de caluroso a muy caluroso predominará en el resto del país:

De 40 a 45 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

De 35 a 40 °C: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Michoacán, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro.

Recomendaciones de Protección Civil: Ante el calor extremo, se insta a la población a mantenerse bien hidratada, evitar la exposición prolongada al sol, vestir ropa de colores claros y manga larga, y brindar atención prioritaria a niños y adultos mayores.

En contraste, durante la mañana se prevén madrugadas frías con termómetros de 0 a 5 °C en las zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

¿Dónde lloverá mañana?

El ingreso de la onda tropical 32 por la península de Yucatán, sumado a la inestabilidad atmosférica en el interior del país, desencadenará un amplio temporal de lluvias:

Lluvias intensas: Nayarit (centro y sur), Jalisco (oeste y sur) y Colima.

Lluvias muy fuertes: Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias fuertes: Baja California Sur, Sinaloa, Guanajuato, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Estado de México,

Lluvias aisladas: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

, Morelos y Tlaxcala.

Vientos fuertes y alto oleaje

Se pronostican vientos con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo de Tehuantepec (Oaxaca), y de 40 a 60 km/h en estados del norte y centro como Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato.

Las autoridades alertan que las rachas superiores a 50 km/h podrían derribar árboles y espectaculares, por lo que se pide a la ciudadanía extremar precauciones.

En las costas, se espera oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec, así como olas de 1 a 2 metros en los litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.