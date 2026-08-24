Fuertes lluvias dejan una mujer sin vida e inundaciones en Acapulco
En Acapulco se reportó la caída de 4 palmeras, 3 en la Costera Miguel Alemán y una más en Punta Diamante. En la Costera, el agua alcanzo altura y fuerza arrastrando varios vehículos
Una fuerte tormenta que se presentó la tarde de este lunes dejó inundaciones en la Costera Miguel Alemán de Acapulco y en la zona de la entrada al puerto, mientras que en Coyuca de Benítez hubo personas que tuvieron que ser trasladadas a refugios temporales y el Ejercito aplico el Plan DN-III de ayuda a la población.
En Acapulco se reportó la caída de 4 palmeras, 3 en la Costera Miguel Alemán y una más en Punta Diamante. En la Costera, el agua alcanzo altura y fuerza arrastrando varios vehículos, lo mismo sucedió en la entrada del puerto a la altura de las Cruces.
En los últimos días se ha presentado una fuerte ola de calor; sin embargo, este lunes amaneció nublado y fue después del mediodía que se presentó la lluvia y en un espacio de un poco más de una hora inundó varias zonas del puerto.
La Secretaría de Protección Civil del Estado reportó la muerte de una mujer, mientras que en Coyuca de Benítez, municipio contigua a Acapulco, 50 personas tuvieron que ser trasladadas a un refugio debido a las lluvias.
El Servicio Meteorológico Nacional reportó una formación de una baja presión al sur de Oaxaca, que asociada con la Onda Tropical 31, tiene un 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y del 90 % en los próximos 7 días.
El fenómeno meteorológico se localiza a 930 kilómetros al sur de Puerto Escondido, Oaxaca.