Fuertes lluvias dejan una mujer sin vida e inundaciones en Acapulco

Una fuerte tormenta que se presentó la tarde de este lunes dejó inundaciones en la Costera Miguel Alemán de Acapulco y en la zona de la entrada al puerto, mientras que en Coyuca de Benítez hubo personas que tuvieron que ser trasladadas a refugios temporales y el Ejercito aplico el Plan DN-III de ayuda a la población.

La fuerte lluvia que cayó este lunes en Acapulco provocó inundaciones Foto: Especial

En Acapulco se reportó la caída de 4 palmeras, 3 en la Costera Miguel Alemán y una más en Punta Diamante. En la Costera, el agua alcanzo altura y fuerza arrastrando varios vehículos, lo mismo sucedió en la entrada del puerto a la altura de las Cruces.

La fuerte lluvia que cayó este lunes en Acapulco provocó inundaciones y derribó palmeras Foto: Especial

En los últimos días se ha presentado una fuerte ola de calor; sin embargo, este lunes amaneció nublado y fue después del mediodía que se presentó la lluvia y en un espacio de un poco más de una hora inundó varias zonas del puerto.

La fuerte lluvia que cayó este lunes en Acapulco provocó inundaciones Foto: Especial

La Secretaría de Protección Civil del Estado reportó la muerte de una mujer, mientras que en Coyuca de Benítez, municipio contigua a Acapulco, 50 personas tuvieron que ser trasladadas a un refugio debido a las lluvias.

La fuerte lluvia que cayó este lunes en Acapulco provocó inundaciones Foto: Especial

El Servicio Meteorológico Nacional reportó una formación de una baja presión al sur de Oaxaca, que asociada con la Onda Tropical 31, tiene un 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y del 90 % en los próximos 7 días.

La fuerte lluvia que cayó este lunes en Acapulco provocó inundaciones Foto: Especial

El fenómeno meteorológico se localiza a 930 kilómetros al sur de Puerto Escondido, Oaxaca.