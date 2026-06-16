Clima extremo y ausencia de gobernanza destruyen la economía

A partir de hoy, Excélsior presenta una nueva era de reportajes especiales, los cuales documentan los cambios que se sufren en el día a día por los diversos factores que involucran la mano del hombre. Iniciamos con el cambio climático y los efectos adversos en sectores productivos, en los ecosistemas y en la población que se han agravado por decisiones u omisiones institucionales y empresariales, porque México se calienta más que el planeta.

Son investigaciones especiales e historias de los periodistas Andrés Mendoza, Ángel Galeana, Ernesto Méndez, Olimpia Ávila, Nayeli González, Eréndira Espinosa, Miriam Paredes, Roxana Aguirre, Cristo Ramírez, Flor Castillo, Fátima Vázques y Tamara Corro, que permiten dimensionar uno de los mayores desafíos existenciales, económicos, sociales y ambientales que enfrenta México en el siglo XXI: el cambio climático.

La crisis del clima ha alterado el patrón de precipitaciones de manera desigual y el calentamiento de los océanos es otra señal de alerta para el país.

Ángel Galeana documentó junto al meteorólogo Fermín Damián, de la Secretaría de Protección Civil de Guerrero, cómo el mar de Acapulco se ha calentado más de 30 grados, “el combustible perfecto para el desarrollo de un ciclón”.

A medida que México se calienta más, los productores del campo ya enfrentan pérdidas, lo cual pone en riesgo la seguridad alimentaria.

Ernesto Méndez entrevistó a Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, quien explicó que el calor extremo ha mermado los rendimientos del maíz en Sinaloa de 12 a ocho toneladas por hectárea y añadió que, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, desaparecieron 24 apoyos al campo.

En diversas regiones agrícolas, los efectos climáticos coinciden con otros factores de presión, entre ellos el acecho del crimen organizado, le dijo Francisco Gamboa Barrón, exsecretario de Agricultura y Ganadería de Durango, a Olimpia Ávila.

Además, el nivel del mar ha aumentado con afectaciones directas a comunidades y economías locales.

El rostro del primer desplazamiento climático en el país está en la comunidad pesquera de El Bosque, que tuvo que ser reubicada lejos de su fuente de trabajo, como lo documenta Cristo Ramírez.

En el país sectores estratégicos continúan contribuyendo al problema por sus emisiones contaminantes y explotación de recursos, pero a la vez, tienen afectaciones directas en sus operaciones como lo expone Eréndira Espinosa.

Otro sector económico afectado por la crisis del clima es el turismo.

Aarón Hernández Siller, director regional en la oficina Sureste del Cemda, dijo a Miriam Paredes que el turismo es una de las principales actividades económicas del país, pero los recortes presupuestales impiden la vigilancia.

La llegada de sargazo al Caribe es también un problema sanitario debido a que los trabajadores encargados de la limpieza de playas ya ven afectada su salud, de acuerdo con el trabajo de Fátima Vázques.

Éstas son algunas manifestaciones de cómo el cambio climático modifica las condiciones ambientales sobre las que se construyó la mayor parte de la economía mexicana.

Y las proyecciones para nuestro país no son buenas, de acuerdo con Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, pues indican que la tasa de calentamiento habría pasado de 3.4 a 5.5 grados por siglo desde inicios de 2010. Esta rapidez significa que los ecosistemas, las ciudades y las actividades productivas tendrán menos tiempo para adaptarse.