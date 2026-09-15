Clima 16 de septiembre: calor, viento y lluvias amenazan el día de asueto

Para las festividades y actividades al aire libre con motivo del día de asueto por el 16 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un escenario climático contrastante en el país, caracterizado por una marcada onda de calor en el norte, mañanas frías en el centro y precipitaciones vespertinas en múltiples entidades.

Durante las primeras horas del miércoles se registrarán temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en las regiones serranas de Durango, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. En contraste, el ambiente caluroso a muy caluroso prevalecerá en el norte de la República, donde la onda de calor mantendrá termómetros de 40 a 45 grados en Baja California, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

"Ante las altas temperaturas se exhorta a la población que acuda a desfiles o eventos públicos a mantenerse bien hidratados, vestir ropa de manga larga de colores claros y no exponerse tiempos prolongados al Sol", advirtió el organismo dependiente de la Conagua.

Hacia la tarde, las condiciones atmosféricas cambiarán con la presencia de lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán, así como lluvias fuertes en Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche y Quintana Roo. En la Ciudad de México y el Estado de México se prevén chubascos y lluvias aisladas.

Detalles del reporte meteorológico:

Vientos: Rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; de 30 a 60 km/h en el resto del territorio nacional con riesgo de caída de árboles o anuncios.

Oleaje: De 2 a 3 metros en el golfo de Tehuantepec y mar de fondo de 1 a 2 metros en costas del Pacífico.

Recomendación: Atender los avisos de Protección Civil ante los vientos y la actividad eléctrica en zonas de lluvia.