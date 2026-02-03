¡Momentos de pánico! Clientes graban asalto en tienda departamental

Clientes de una tienda departamental grabaron el momento exacto en el que sujetos armados asaltaban una tienda departamental ubicada en Celaya, Guanajuato.

En un breve video que circula en redes sociales se muestra el momento en el que dos sujetos rompen vitrinas para apoderarse de la joyería exhibida en una tienda Costco.

Medios locales destacan que los dos sujetos ingresaron a la tienda departamental ubicada en Celaya, amenazaron con armas de fuego a clientes y trabajadores, para después iniciar con el robo en el que se destacan joyas y varias piezas de oro de 24 kilates.

Los asaltantes provocaron pánico entre los clientes del lugar, a quienes no les quedó otra que permanecer quietos a pesar del susto. A pesar de que se activaron las alarmas del lugar, los sujetos continuaron con su atraco sin distraerse.

A pesar de que el asalto fue a plena luz del día, en un lugar con una gran afluencia de clientes, hasta el momento no se reportan personas detenidas.

En Nuevo León, tendero enfrenta a asaltante

Días atrás, en un video que rápidamente se viralizó, se muestra el momento en el que el dueño de una tienda de conveniencia ubicada en el municipio de Pesquería, Nuevo León, vivió momentos de tensión luego de que enfrentó directamente a un asaltante.

El intento de asalto quedó registrado en cámaras de videovigilancia del establecimiento.

En la grabación, se observa a un hombre que viste una gorra, chamarra negra y pantalón de mezclilla, quien ingresa al local y es atendido con normalidad por el propietario.

Durante los primeros segundos, el sujeto aparenta realizar una compra; sin embargo, en un giro repentino, saca un arma de fuego que llevaba oculta y amenaza al encargado del negocio con el objetivo de extraer el dinero de la caja registradora.

El comerciante reaccionó de inmediato y encaró al presunto delincuente, obligándolo a retroceder.

En el video se aprecia cómo el asaltante, sin accionar el arma, opta por huir del lugar, mientras el dueño del establecimiento lo sigue hasta el exterior del local, en un intento por ahuyentarlo.

Durante la secuencia, una mujer sale visiblemente alterada gritando “¡Miguel!”, en un intento por frenar al comerciante y evitar que continúe enfrentándose al agresor. No obstante, para ese momento, el presunto asaltante ya se encontraba corriendo fuera del negocio, logrando escapar momentáneamente.

Horas después del incidente, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pesquería informó sobre la detención de dos personas por su probable participación en robos con violencia cometidos en tiendas de conveniencia de la colonia Valle de Santa María, sector Palermo, zona cercana a donde fue captado el video que circuló posteriormente.

Los detenidos fueron identificados como Marco “N”, de 19 años de edad, y Yessenia “N”, de 32 años, quienes fueron ubicados gracias a un reporte ciudadano atendido de manera inmediata por elementos municipales que realizaban recorridos de prevención y vigilancia como parte del Operativo Centinela.

