Sheinbaum en el Grito: ¡Viva la dignidad del pueblo de México!

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó su segunda ceremonia del Grito de Independencia de su sexenio desde el balcón principal de Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX).

Ante un Zócalo capitalino totalmente lleno, Sheinbaum llevó a cabo la ceremonia por el 216 aniversario de la Independencia de México, recordando el inicio del movimiento armado encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla en la madrugada del 16 de septiembre de 1810.

La titular del Ejecutivo apareció en punto de las 23:00 horas en el balcón central de Palacio Nacional para lanzar las clásicas arengas.

Sheinbaum estuvo acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba. Especial

En su segunda ceremonia del Grito, Sheinbaum incluyó en sus arengas a Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz Téllez-Girón, José María Morelos y Pavón, Leona Vicario, Vicente Guerrero, Gertrudis Bocanegra, Guadalupe Victoria y Antonia Nava, conocida como "La Generala" y quien fue esposa del insurgente Nicolás Catalán, quien peleó al lado de José María Morelos y de Nicolás Bravo en la gesta de Independencia.

También, a las heroínas y los héroes que nos dieron Patria, a los pueblos indígenas y afromexicanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio el tradicional Grito de Independencia.< Especial

"¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes, viva la dignidad del pueblo de México, viva la libertad, viva la igualdad, viva la justicia, viva la democracia y viva México, libre, independiente y soberano", exclamó la jefa del Ejecutivo federal.

La titular del Ejecutivo estuvo acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba, con quien presenció el espectáculo de fuegos artificiales que se desplegó desde el atrio de la Catedral Metropolitana y el edificio del Gobierno de la CDMX.