Revisión del T-MEC: Sheinbaum responde a EU y defiende el Tratado de Aguas

Previo a la reunión que sostendrá con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Lee Greer, para la revisión conjunta del T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que México hizo su mejor trabajo y destacó que ha cumplido con el tratado de aguas.

Al finalizar su conferencia matutina se le consultó sobre el encuentro y las expectativas que hay luego de que el funcionario estadunidense amagó a México con “cooperación total o no hay T-MEC” al exigir condiciones en temas de seguridad y el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.

“Es como una evaluación de hasta dónde vamos, qué es lo que proponen ellos, hasta los tiempos. Entonces poder tener un poco más de información de manera directa de cómo se está planteando esta revisión que estamos haciendo”, señaló.

La jefa del Ejecutivo sostuvo que su gobierno ha hecho todo lo humanamente posible para que México tenga las mejores condiciones posibles “siempre defendiendo los intereses del país”.