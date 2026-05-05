Claudia Sheinbaum revisa situación del sector cañero

La tarde de este martes la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con productores cañeros para revisar las problemáticas que enfrentan los ingenios y dialogar sobre el precio del azúcar y de la producción como de biocombustibles.

Para la reunión acudieron a Palacio Nacional la secretaria de Agricultura, Columba López, quien fue designada para el cargo el pasado 1 de mayo.

Además, acudieron productores de caña de todo el país, así como el procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante; y Altagracia Gómez, coordinadora del consejo asesor económico, entre otros.

Previamente arribó a Palacio Nacional, Julio Berdegué, quien renunció a la Secretaría de Agricultura la semana pasada, para incorporarse al equipo de la secretaría de Economía que revisa el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá.

Además, a Palacio Nacional acudieron la Secretaría de Energía, Luz Elena González; Luis Rosendo, subsecretario de Economía; y el director de Pemex, Víctor Rodríguez, quien arribó a Palacio Nacional a bordo de una motocicleta.

Cabe señalar que este mes acudirá a México una delegación de Petrobras, empresa petrolera brasileña para explorar con Pemex el intercambio tecnológico para la producción de biocombustibles como el etanol, que proviene de la caña de azúcar.

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JCS