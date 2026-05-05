Cazatesoros muere al caer en pozo de 30 metros de profundidad

Un cazatesoros falleció trágicamente al caer al interior de un pozo de 30 metros de profundidad en la mina denominada Walberto, ubicada en la localidad Veracruz, del municipio de Poanas, en Durango.

La Fiscalía General del Estado informó que los hechos ocurrieron la tarde del lunes cuando realizaba la búsqueda de tesoros al interior del yacimiento.

El cazatesoros cayó accidentalmente al interior del pozo, por lo que sus compañeros solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio para rescatarlo.

Desafortunadamente, ya no se pudo concretar sacar a la superficie al hombre con vida. La víctima fue identificada como Antonio García García, de 65 años de edad.

El Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Semefo para la práctica de la necropsia de ley.

Muere trabajador tras explosión en mina

A mediados de abril un trabajador murió luego de que le explotara una carga de dinamita que lo lanzó a varios metros de distancia, en la comunidad Yerbaníz, en el municipio de San Dimas, Durango.

La Fiscalía General del Estado de Durango informó que cerca de las 14:00 horas la víctima se encontraba laborando en la mina La Escondida de dicha localidad, pero al iniciar una carga de dinamita para brechamiento del sitio, el hombre se percató que no explotó, por lo que ingresa de nuevo a verificar la situación, detonando los explosivos de manera sorpresiva, provocando que saliera proyectado varios metros hacia el exterior, quedando sin vida en el lugar.

La persona fallecida fue identificada como Rigoberto Estrada Torres, de 51 años de edad.

El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos y ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo sin vida hacia las instalaciones del Semefo para la práctica de la necropsia de ley.

jcp